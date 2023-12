Las IA que permiten conversar con las personas fallecidas

HereAfter AI es una aplicación basada en inteligencia artificial que genera respuestas pronunciadas con la voz de una persona fallecida. El dialogo está sustentado, previamente, en horas de entrevistas grabadas con la otra persona antes de su muerte. “Quiero que los niños escuchen su voz hablando de todas esas cosas, y no de mi voz cuando trato de parafrasear, sino que lo escuchen desde su punto de vista, su época y su perspectiva”, afirmó Stephenie Lucas Oney, usuaria de la plataforma, al portal de The New York Times.

HereAfter AI se presentó en 2019, dos años después del debut de StoryFile, que produce videos interactivos en los que los sujetos parecen hacer contacto visual, respirar y parpadear mientras responden preguntas. Ambas aplicaciones generan respuestas a partir de lo que contestaron de forma oral los usuarios a indicaciones de la plataforma como “háblame de tu infancia” y “¿cuál es el mayor desafío al que te has enfrentado?”.

Según la app, son alrededor de 5000 personas los que han creado sus perfiles. StoryFile ofrece una versión de “alta fidelidad” en la que un historiador entrevista a alguien en un estudio. Pero, por supuesto, también hay una versión que solo requiere una computadora portátil y una cámara web para empezar. El mismo cofundador de la empresa de starup, Stephen Smith, hizo que su madre, Marina Smith, lo probara. Su avatar respondió a las preguntas en su propio funeral, en julio de este año.

“La gente es aprensiva ante la muerte y la pérdida”, afirmó en una entrevista el empresario James Vlahos, cofundador de HereAfter AI y agregó: “Podría ser difícil de vender porque la gente se ve obligada a enfrentarse a una realidad en la que preferiría no participar”. El chatbot que Vlahos creó de su padre, antes de su muerte por cáncer de pulmón en 2017, fue la inspiración para el desarrollo de la plataforma. Lejos de imaginarlo, Vahlos empezó a recibir mensajes de personas que le preguntaban si podía hacerles un bot de sus familiares fallecidos.

“Como todas las líneas éticas en la IA, se va a reducir al permiso”, aseguró. “Si se ha hecho con conocimiento de causa y de manera voluntaria, creo que la mayoría de los problemas éticos pueden resolverse con bastante facilidad”, señaló Alex Connock, profesor de la Escuela de Negocios Saïd de la Universidad de Oxford y autor del libro The Media Business and Artificial Intelligence, al portal neoyorquino.