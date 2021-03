Qué marca de moda dona todas sus ganancias

Mucho se habla de lo que dejará la pandemia en materia de solidaridad, no obstante, mientras la atravesamos, muchas personas se dedican a ayudar a los que más lo necesitan, a transformar sus vidas. Este es el caso de Mariah Moda Social, un emprendimiento de Mariah Schurtz, quien produce prendas a medida y dona el 100% de sus ventas a organizaciones no gubernamentales.

De profesión terapeuta, cuenta que desde muy pequeña le inculcaron la solidaridad, y fue desarrollando ese sentimiento colaborando con movimientos sociales y con los que más lo necesitan. “No me siento cómoda sabiendo que el otro está mal”, dice.

Su nuevo emprendimiento nació el día de su cumpleaños, dos años atrás, al abrir un regalo: una vincha forrada, con decoraciones y detalles muy delicados y bellos. “Apenas lo abrí, se me ocurrió la idea del proyecto 'Mariah Moda Social, ayudame a ayudar', que une mi pasión por la moda con la solidaridad.” El primer paso fue darle forma a las premisas básicas, una colección de triple impacto: sustentable, social y ecológica. A partir de que la clienta elije una prenda de su tienda, se la personaliza según el caso, porque no trabajan con los talles tradicionales. Pero además la puede modificar a su gusto con colores, piedras o lo que se le ocurra. La terminación de la prenda lleva alrededor de 21 días, tiempo durante el cual la clienta debe decidir a que fundación, ONG o comedor barrial donará el valor total del producto. El ciento por ciento del valor de la prenda va directo a la fundación elegida y para retirarla debe presentar el comprobante de la transferencia o depósito a dicha institución. Pero ¿cómo se sostiene un comercio que no produce ingresos?

“Hay dinero para hacerlo, dinero de herencias. Y es desde mi profesión de terapeuta que genero ingresos.”

Su deseo es que otros empresarios se contagien de esta idea.”La conciencia tiene mucho que ver con la empatía, ponernos en el lugar del que duerme en la calle, pasa frío, hambre, del que no tiene quien lo contenga, lo abrace, lo guíe. A los niños que padecen estas situaciones les estamos negando el derecho a la niñez, a la salud, a la educación. Creo que todos somos los responsables, no podemos abandonarlos.”

por Claudia Pandolfo