"La Noche de las Birrerías": fiesta y pintas a mitad de precio

Una vez más, el jueves 15 de diciembre se realizará La Noche de las Birrerías, evento cervecero más importante del País cuyo objetivo es celebrar por noveno año a la cerveza artesanal como una de las tendencias gastronómicas y culturales del momento. Se trata de un gran festejo que reúne en simultáneo a más de 100 cervecerías de 15 barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde las 18hs y hasta la 1am, el público puede recorrer a pie el circuito oficial probando diferentes tipos de cerveza y disfrutando de todas las experiencias artísticas programadas para cada lugar. Las birrierías ofrecerán variados estilos de cervezas artesanales junto a diferentes experiencias artísticas. Cada local contará con una puesta en escena que va desde muestras de fotos, teatro, shows en vivo, karaokes, tarotistas, competencias de freestyle, mapping, DJs, arcades, ferias y más. De manera anticipada se puede armar un recorrido entre barrios que se puedan visitar a pie, eligiendo los bares agrupados por zona. Las pintas se compran por anticipado a mitad de precio ($333) a través de Passline (https://www.passline.com/sitio/la-noche-de-las-birrerias) con tarjeta o efectivo, obteniendo un código QR que se presenta en cada bar.

¿Qué bares participan de La Noche de las Birrerías?

Los barrios que participan del evento son: Belgrano, Caballito, Centro, Colegiales, Devoto, Núñez, Palermo (Hollywood, Norte, Soho y Viejo), Parque Patricios, Recoleta, San Telmo, Villa Crespo y Villa Urquiza.

Y los locales en los que podrás formar parte del evento este año son Buller, Hormiga Negra, Burton On Trent, Pibä Belgrano, Growlers Belgrano, Baum, Brauhaus, Bronx, Burger Couple, Club de la Birra, Growlers, Hormiga Negra Caballito & Bonifacio, IPA, Taffer, Temple Caballito, Covo, Growlers Centro, La Birrería Puerto Madero, Peñón del Águila Madero, Pibä Centro, Celta Bar, Babuina, Blackbird, Growlers Chacarita, Pentos Colegiales, The Old Uncle Beer, Who, Growlers, Holzen Iberá, Stammtisch, Vicente Cadillach, La Birrería Villa del Parque, Lagerhaus, Pentos Devoto, Temple Devoto, Varsovia, Katzen House, Burger Couple La Chupetería, Duncan, Fausto, Growlers Hollywood, La Birrería Palermo Hollywood, Peñón del Águila Palermo, The Hum, La Birrería Cañitas, La Estrella Federal, Temple Botánico, Pibä CerviñoBaum Palermo, Rabia, Rapaz, Santaella, Wolfa, Blest Palermo, Growlers Palermo, Pibä Soho, Aroha, Baum, La Birrería Palermo Viejo & Almagro, Charlie Hops, Cortázar, El Octavo, Pibä Palermo, Antares Parador Houssay, Boca a Boca, Bartola Craft, Birra y Barra, Buller, Club de la Birra, Drafters, Figueroa, Growlers Recoleta, Temple Barrio Norte & Junín & Recoleta, Ceres 252, Bar El Federal, La Birrería San Telmo, La Zarpada, The Capital Beer, Valhalla, Temple Trastienda, CIC Bar, La Poesía, Buda Green, Baum Parque Patricios, Nishan Park, Buller Villa Crespo, Cervecería Cuatro Gatos, Che Bonche, IPA Villa Crespo, La Birreria Villa Crespo, La Rubia, Los Caminantes, Mecánico, Saibhir y The Brickwall Bar, Butan, Brava Bar, Draft, Galpón Plaza, El Holandés Errante, Hormiga Negra, The Birra Lab, S.O.T., BlueDog

¿Qué 5 cervezas originales tenés que probar sí o sí?

Dubbel, de Deleuze, en El Octavo Bar, Bulnes 1408, Palermo Viejo. Cerveza de tradición belga de abadía. Rojiza, de potentes aromas frutales a ciruela y plátano. Inconfundible toque de caramelo tostado, notas a cereales y trazas picantes del alcohol. Marida con ahumados, quesos de cabra y gambas al ajillo.

Citrus Hazy IPA, de Jabalina, en Figueroa, French 2929, Recoleta. De color amarillo, seca, amarga e intensamente lupulada. Con un perfil de fermentación limpio que le da gran tomabilidad permitiendo que destaquen los aromas y sabores cítricos y resinosos aportados por los lúpulos Citra y Simcoe. Una clase de NEIPA sabrosa y refrescante.

Session Wheat IPA, de La Paloma, en Charlie Hops, Carlos Gardel 3108, Abasto. Trigo, lúpulos cítricos y frutales, cuerpo liviano y una gran tomabilidad. Directo de Mar del Plata, exlusiva para el evento.

Arándano Sour, de Peñón del Águila, en Club de la Birra, Pres. Roberto M. Ortiz 1871, Recoleta. Creada sobre la base de una Berliner Weisse, que tras su cristalino violeta esconde toda la opulencia de los arándanos. De espuma rosa e intenso aroma es capaz de llamar la atención hasta de los más distraídos. Amargor imperceptible acidez justa dada por la acción de Lactobacilus.

Black IPA, de Kellan, en Lagerhaus, Av. Francisco Beiró 3834, Devoto. Lo mejor de ambos mundos. La amargura de las IPA (55 IBUs) y la potencia tostada de las maltas que tiran notas a café y chocolate, con alto valor alcohólico: 8.5°. Sólo para entendidos.