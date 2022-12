Cuáles son los 7 temas de mundiales más emblemáticos

El éxito de “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” interpretada por la agrupación musical La Mosca Tse Tse es una tendencia musical local que está siendo furor y promete continuar en el recuerdo, y en el imaginario cultural argentino, por muchos años más.

Sin embargo, la canción oficial del Mundial Qatar 2022 fue “Hayya Hayya”del trio Aisha , Davido y Trinidad Cardona. La canción continúa una larga tradición de temas oficiales de los mundiales de futbol, que se remonta a la Copa Mundial de Chile 1962. “El rock del mundial”, compuesta por Jorge Rojas Astorga e interpretada por la banda chilena de rock and roll Los Ramblers, fue el puntapié inicial para que en cada torneo se realice la producción musical representativa de la competicion más importante del planeta. De estas obras musicales, siete son las más emblemáticas.

“El Mundial” Ennio Morricone – Mundial Argentina 1978

El legendario maestro de la música del cine Ennio Morricone, creador de clásicas partituras para films como “El bueno, el malo y el feo” de Sergio Leone, “La misión” de Roland Joffe y “Cinema Paradiso” de Giuseppe Tonatore, fue el encargado de llevar adelante las melodías del mundial de futbol Argentina 1978. Si bien fue un éxito internacional, la canción instrumental compuesta por el italiano, ganador del Óscar por “Los 8 más odiados” en 2016, se realizó una versión local “no oficial” dedicado al encuentro deportivo que fue más popular para el país anfitrión. Con “La marcha del mundial 78” nacieron la categoría denominada “canciones no oficiales del mundial”.

“El mundo unido por un balón” Juan Carlos Abara – México 1986

En la segunda consagración de Argentina, el cantautor mexicano Juan Carlos Abara preparo una canción mundial muchísimo más popular, fuera de las marchas rítmicas de corte militar de la década pasada. Tanto por el triunfo del seleccionado albiceleste por el despegue de Diego Maradona, “El mundo unido por un balón” es una de las canciones más recordadas de la historia de la competencia.

“Un estate italiana” Giorgio Moroder – Italia 1990

Lejos de las marchas de tinte militar o las melodías endulzadas, la leyenda de la música italodisco Giorgio Moroder fue quien llevo adelante una canción que quedaría vinculado al mundial del futbol y en el imaginario colectivo por varias generaciones. Se dice que la versión del tema original fue escrita por el inglés Tom Whithlock, pero al productor musical no le satisfacía la propuesta, así que propuso al duo Gianna y Edorado para la labor vocal y compositiva.

“La copa de la vida” Ricky Martin – Francia 1998

El mundial de Francia 1998 fue el momento en que las canciones de los mundiales tomaron relevancia comercial a escala masiva. Empezaron a lanzarse diversos temas relacionados con el evento deportivo apuntando a diversos públicos. Desde Yousoou N Dour y Axelle Red con “La cours des grands“ hasta Jean Miche Jarre con “Rendez Vouz 98”, fueron propuestas musicales pensadas para las fechas. Sin embargo, el honor lo obtuvo el puertorriqueño Ricky Martin con el hit “La copa de la vida”. Un himno que todavía sigue sonando en todos los mundiales.

“Waka Waka (This time for Africa)” Shakira – Sudáfrica 2010

En el mundial Alemania 2006, la cantante colombiana, junto con el rapero haitiano Wyclef Jean, habían amagado con un tema mundialista extra oficial llamado “Hips Don´t Lie”. Sin embargo, la canción “The time of Our Lives” del cuarteto Il Divo, junto con la artista Toni Braxton, opaco el emprendimiento latinoamericano. Shakira se tomó revancha en el mundial de Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This time for Africa)”, una canción pop con frases autóctonas de la región que todavía es escuchada en las trasmisiones televisivas de distintas competiciones deportivas.

“We Are One (Ole Ola)” Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte – Brasil 2014

Quien se llevó los aplausos, en el mundial de Brasil 2014, fue el cantante y productor Pitbull. En colaboración con la vocalista y actriz Jennifer López y la artista germano brasilera Claudia Leitte, el músico cubano-americano arraso con su producción “We Are One (Ole Ola)”. Una canción que reflejaba y aprovechaba la nueva movida musical que se estaba expandiendo por el mundo con el clasico “I know you want me” del mismo autor.

“Hayya Hayya” Aisha , Davido y Trinidad Cardona – Qatar 2022

Finalmente, en el mundial árabe de final de año, la canción representativa estuvo a cargo de un trío compuesto por la cantante norteamericana Trinidad Cardona, el vocalista nigeriano-estadounidense Davido y la artista qatari Aisha. El tema, desde su lanzamiento, supero los 29 millones de reproducciones por Youtube y un poco más de siete millones por Spotify.

por R.N.