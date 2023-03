Artistas argentinos for export

“A Claudio lo mataron en un enfrentamiento. Martín fue el primero que se llevaron. No llegó a conocer a su hijo Pablo. Erik se hartó; vive en Madrid. Patricia se sobrepuso pero le dolió. Leonor zafó y volvió a Buenos Aires hace poco. Etel se casó con el novio del cole y sus hijos ya son alumnos de nuevo”, señaló el artista argentino Marcelo Brodsky, con trazos de distinto color desperdigados sobre la fotografía de los 32 compañeros del Colegio Nacional Buenos Aires.

La emblemática obra “La Clase, 1er año, 6ta división, de la serie Buena Memoria”, en la que el fotógrafo Marcelo Brodsky posa junto a sus compañeros de primer año del colegio secundario y apunta cómo cada uno de ellos continuó con su vida, en algunos casos desaparecidos durante la última dictadura militar, acaba de ser adquirida por el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid, que la incluirá en futuras exhibiciones.

La obra, que acaba de ser adquirida por el prestigioso museo español, ya forma parte del acervo de otras prestigiosas instituciones como el Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York, el Museo de Bellas Artes de Houston y la Tate Gallery de Londres. El fotógrafo realizó esta inscripción en 1996, casi 30 años después de la toma original de la fotografía en el salón de música del colegio. En ese momento, los retratados tenían 13 años y la intervención gráfica del artista opera como el retrato de una generación para la cual el compromiso político fue una opción temprana en la vida.

“Cuando volví del exilio me encontré con mis compañeros y conversamos. La falta de los chicos nos había generado a todos un agujero afectivo, narrativo y existencial”, sostuvo Brodsky, recordando su exilio en Barcelona, hace un tiempo en una entrevista. El reconocimiento al experimentado fotógrafo argentino, por parte de la institución madrileña, coincide con la flamante adquisición de los dibujos de la artista local Fernanda Laguna por un prestigioso museo estadounidense.

Veinticinco dibujos de la serie “Dibujos Moleskine”, de la artista visual, escritora y gestora cultural Fernanda Laguna realizó en 2017, pasaron a formar parte del patrimonio del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), confirmaron desde la Galería Nora Fisch. “El MoMA tiene un peso simbólico particular como institución. Estar en su colección es altamente legitimante para el artista, ya que hay procesos de selección muy estrictos llevados a cabo por equipos curatoriales especializados”, destacó la misma galerista Nora Fisch.

Las obras, de pequeño tamaño, son dibujos en lápiz sobre papel de 12 por 9 centímetros, que la artista expuso en el marco de la muestra “The Path of the Heart” (El camino del corazón). La exhibición se llevó a cabo el último año en el Drawing Center de New York, curada por la especialista en arte Rosario Güiraldes, y en el que la experta en arte latinoamericano del área de adquisiciones del MoMA, Inés Katzenstein, posibilitó la gestión en representación del museo.

“La serie Moleskine son pequeños dibujos a lápiz que Fernanda viene haciendo hace años; una especie de diario íntimo, de registros de situaciones y sentimientos de su vida, actuados por un corazón con pelos que la representa a Fernanda, aparece a veces un oso con anteojos que es su pareja, y así… mariposas o insectos que son avatares de sus amigos y gente cercana. Es una serie muy autobiográfica, pero no de manera documental o literal”, señaló la representante de las obras visuales de Fernanda Laguna.

Algunos de esos dibujos formaron parte del libro “Fernanda Laguna para colorear”, de la colección popular de arte argentino del sello Mansalva. Esta publicación, editada por Francisco Garamona, recuerdan los fascículos del sello Belleza y Felicidad, hechos en ediciones limitadas con fotocopias que se vendían en el espacio cultural que Laguna fundó con la escritora Cecilia Pavón.

Sobre la trayectoria de Laguna, Nora Fisch destacó: “Fue creadora de varios espacios de exhibición y encuentro para la comunidad artística y además hace 20 años que lleva adelante un programa de arte muy increíble en una de las zonas más precarias de Villa Fiorito, afectando positivamente las vidas de las mujeres y niños con quienes colabora a través de conceptos traídos del arte contemporáneo”.

Fuente Telam