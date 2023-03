MAPA 2023: La feria de arte que abre el calendario de exhibiciones

Este año, MAPA abrirá sus puertas el jueves 9 de marzo, en el Pabellón 8 de La Rural y contará con la presencia de 50 galerías del país y de Latinoamérica, con participación especial de Chile, Perú, Uruguay y México. En la edición 2023, la feria de arte contemporáneo reunirá la escena actual con el objetivo de fomentar la producción artística nacional y regional para fortalecer el intercambio entre ellas.

El director Agustín Montes de Oca señaló que se aspira a “posicionar, promocionar y profesionalizar el desarrollo de las galerías”. Por esta razón se darán premios en forma de incentivos “para poder brindar un espacio y habilitar acciones concretas que fomenten el crecimiento y sostenibilidad de proyectos artísticos a nivel federal y regional”, concluyó.

“MAPA abre el calendario de ferias de la ciudad, cumpliendo un rol central en una agenda cultural que se encuentra en permanente movimiento. Esta nueva edición funciona como una herramienta de expansión de acceso a la cultura que busca hacer crecer y contribuir al desarrollo creativo”, declaró Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, distinguiendo a la feria como un espacio donde galerías de todo el país y la región acercan al público sus obras.

En esta oportunidad, las exhibiciones se dividirán en dos sectores. La Sección Central hospedará 43 galerías de Argentina entre las que se encuentra: Cecilía Caballero, AnarkoGallery, Colada, Espacio Maturín, Pólvora, Valk y Zeitgeist. Por otra parte, las 22 galerías de Meridiano: Acéfala, Aldo de Sousa, Camarones Arte Contemporáneo, Cott, Gachi Prieto, Maman, Nora Fisch, OdA, Otto, Smart, Quimera, Wosco y Wunsch.

Por otro lado, el segundo sector llamado Planisferio, es la primera sección latinoamericana de la feria presentada por la curadora Mercedes López Moreyra, encargada de invitar a siete galerías y proyectos regionales tales como LaNao de Ciudad de México, LOCAL Arte Contemporáneo, TIM Arte Contemporáneo y OMA Galería de Santiago de Chile, Judas de Valparaíso, Paiján de Trujillo, Perú y BLOC Art Perú de Lima. El objetivo de la curadora es traer a esta edición un número mayor de artistas internacionales.

“Convocamos proyectos profesionales que se adapten y aporten con nuevos desafíos al ecosistema de la feria. Buscamos galerías correspondientes a la escena emergente y alternativa de Latinoamérica y artistas de las ciudades fuera de las periféricas que salgan de la tangente de lo tradicional”, explicó la curadora de la muestra.

Nuevamente, FARO (Asociación de Galerías de Córdoba) desembarcará en esta edición con once proyectos con propuestas originales de las jóvenes Abre, Esaa, The White Lodge y María Wonda y las conocidas Sasha D., Marchiaro y Via Margutta. Representando a GIRO (Circuito de Galerías de Rosario) se presentarán Gabelich Contemporáneo y Subsuelo, con una propuesta de artistas emergentes.

En esta edición los premios que se otorgarán son: Premio Intercambio Cultural DIDEROT.Art con el fin de fomentar los cruces entre la escena artística mexicana y la argentina, a través de la residencia Cobertizo en México, y el Premio Intercambio Cultural MAPA en Residencia Epecuén, que se basa en una beca completa para artistas internacionales para participar de la Residencia bonaerense Epecuén.

Finalmente, en la feria se podrá disfrutar de eventos interdisciplinarios, performances, música, tecnología y un auditorio donde se realizarán conversatorios y encuentros moderados por Marcelo Dansey, que se darán los días viernes, sábado y domingo a las 15 y 17 hs entre los diferentes actores de las artes visuales.

La feria se desarrolla entre el 9 al 12 de marzo de 2023, de 12 a 20 hs, en el predio de La Rural, ubicado en Av. Sarmiento 2704 de la Ciudad de Buenos Aires. Los viernes, sábados y domingos se harán recorridos que se centrarán en nuevas prácticas de gestión artística y en cómo funciona hoy en día el mercado del arte. Todas las personas que asistan podrán inscribirse, presentándose 15 minutos antes del comienzo de cada recorrido en el área de Informes en la entrada de La Rural.