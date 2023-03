"Consentimiento": el suceso teatral que llega a la Argentina

La adaptación de la obra inglesa llega a Buenos Aires en carácter de estreno absoluto, con dirección de Carla Calabrese y Mela Lenoir, junto con un destacado elenco sobre el escenario integrado por Diego Gentile, Mela Lenoir, Iride Mockert, Daniela Pantano, Bruno Pedicone, Alejandra Perlusky y Sebastián Suñé. La pieza se podrá ver en el porteño Teatro Maipo (Esmeralda 443), a partir del martes 14 de marzo en dos funciones semanales los días sábados a las 20:30 hs y los domingos a las 19:30 hs.

La reconocida directora de teatro y dramaturga inglesa Nina Raine, se distingue por sus piezas profundamente humanas que reflexionan sobre las disfunciones vinculares y los desafíos de la sociedad. Su pieza más destacada, “Consentimiento", habla de la justicia que nunca alcanza y plantea un dilema moral que pone en jaque los mandatos culturales, el valor de la verdad, la profundidad de los vínculos humanos y la crudeza del sistema legal con toques precisos de humor.

Este estreno teatral sin lugar a dudas será una propuesta moderna y audaz para la temporada teatral 2023 de la Argentina. “Consentimiento” se dio a conocer en Londres en el año 2017 en el National Theatre y viene precedida por elogiosas críticas de la prensa internacional. Desde su primera obra, "Rabbit" (2011), la dramaturga Nina Raine ha creado un lenguaje propio que logra plasmar en sus piezas un equilibrio entre el drama y la comedia.

“El áspero drama de Nina Raine sobre la violación y el consentimiento sexual se sintió como una declaración audaz cuando se estrenó con gran aclamación en el Teatro Nacional de Londres en abril de 2017. Más de un año después parece aún más oportuno y más potencialmente incendiario”, señaló, en su momento, The Hollywood Reporter.

“Una mujer acusa a un hombre de haberla violado. Él afirma que todo fue consentido. No hay testigos del hecho en cuestión. Se trata de la palabra de ella contra la palabra de él. El tema se debatirá en un juicio, pero el resultado final dependerá de la astucia de los abogados en un juego para ganar o perder. ¿Violación o consentimiento?”, es la premisa argumental creada por la autora.

En ese aspecto, en su estreno, London Theatre calificó a la obra como un “drama judicial que, gracias a su hábil trama narrativa y al cuidadoso retrato de los personajes, abarca mucho más que un thriller policial. A pesar de toda la jerga jurídica y la grandilocuencia sobre el mundo de la abogacía en el que se mueven la mayoría de sus personajes, solo hay una breve escena que transcurre en un tribunal real. Raine aprovecha esta preocupación para devolver el papel de la justicia y la verdad al público, que, sentado en asientos, recibe las riendas de su propia moralidad de una manera cuidadosa, lo que constituye un drama desgarrador”.

Luego de los premiados sucesos de crítica y público, que la directora Carla Calabrese obtuvo con títulos como “Come from away” y “Shrek...the musical”, se suma con Mela Lenoir para llevar a cabo la ambiciosa puesta de escena de The stage Company. “Los clásicos modernos no aparecen muy a menudo. “Consentimiento” es, sin lugar a dudas, precisamente eso: un drama filosófico intrincadamente construido que hace por el amor, la ley y el lenguaje, lo que “Copenhague” o “Arcadia” hicieron en su tiempo “, predijo Variety en su puesta por Estados Unidos y se estima que, en Buenos Aires, el suceso teatral tenga el mismo efecto.

por R.N.