Dejala correr: 11 películas imperdibles sobre el mundo del running

Llega la cuarta edición del Buenos Aires Running Film Festival (BARUNFF) y, este año, por la pandemia, se realizará vía streaming. El festival de cine del running y el triatlón de Argentina y Latinoamérica se dará de forma gatuita entre el 21 y el 28 de noviembre, a través de la plataforma cultural online de Ciudad Vivamos Cultura.

Durante una semana, todos podrán ver los 11 mejores films de un deporte que no para de crecer en el mundo. Además, habrá charlas en vivo con expertos, premios y sorpresas. Incluso, durante los días previos al inicio del festival, en la web Vivamos Cultura se podrá acceder a los mejores contenidos de ediciones anteriores

Este año se podrá realizar un recorrido a través de diferentes documentales oriundos de Francia, Polonia, España, Argelia, Rusia, Canadá, Italia, EE.UU., y Argentina. Entre las películas para no perderse está sin dudas el documental nacional “Como Corre Elisa”, la historia de Elisa Forti quien a sus 82 años regresa a su pueblo natal en el norte de Italia para correr una carrera de 25 km. Dirigida por Gustavo Gelsberg y Andrés Arbit, es una road movie que demuestra que la edad es lo que se siente en el corazón y en la mente, y no lo que dice el documento.

Otra historia que evidencia que la juventud es ante todo un estado del espíritu, es la de Isaías Granado, protagonista del documental español Aitona, Tiempo de Sueño. Con más de 80 años, el “aitona” Isaías –“abuelo” en idioma vasco- vive el running con pasión y compite junto a los jóvenes en pruebas muy exigentes. Esta película dirigida por Iván García-Martín intenta averiguar de dónde procede su fuerza innata con el aporte de familiares, amigos y personajes ilustres del atletismo internacional como Martín Fiz y Mayte Martínez.

Propuestas destacadas son también el documental polaco Run Camino, de Adrian Dmoch, donde el atleta Robert Celinski se lanza en solitario a recorrer el Camino de Santiago en un peregrinaje de aventura pero principalmente de purificación y búsqueda personal, y el corto ruso Everyday, dirigido por Nikita Gorelkin, que retrata la pasión del triatlonista Dimitry Bregeda en su preparación para las duras competencias del campeonato europeo de triatlón de invierno.

Durante esta maratón de cine runner tendremos además destacados paneles de speakers: Sofi Cantilo y Belén Couso, ultramaratonistas que hacen delivery solidario, en este caso conversando con Fernanda Beriau, de la organización solidaria Bufón de Corte; la inagotable Elisa Forti junto al director de "Cómo Corre Elisa", Gustavo Gersberg y Mariela Ortiz, maratonista, junto a Guille Gallishaw, director del documental 21 Días que la tiene como protagonista, entre otros.

El BARUNFF invita a todos a compartir diferentes historias de vida influenciadas por el running. Uniendo cultura y deporte, crea un espacio de difusión para películas que promueven valores como el esfuerzo, la superación personal, el logro, la amistad, la vida sana, el deporte y la conexión con el medio ambiente. El festival cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura porteño, el cual pone a disposición la plataforma Vivamos Cultura como medio para celebrar este primer festival virtual, y que todos puedan disfrutar de las mejores propuestas cinematográficas de running durante 10 días de forma abierta y gratuita.

La programación completa:

SÁBADO 21:

Kyrrd (FRANCIA)

Como Corre Elisa (ARGENTINA)

DOMINGO 22:

Out and Back (EE.UU)

Run Camino (POLONIA)

MARTES 24:

Fifty (CANADÁ)

Everyday (RUSIA)

Le Retour (ARGELIA)

JUEVES 26:

Fenice (ITALIA)

Aitona-Tiempo de Sueño (ESPAÑA)

SÁBADO 28:

21 Días (ARGENTINA)

Run for the Arctic (ESPAÑA)

LO MEJOR DE LA EDICIÓN 2019

Previo al estreno de la Edición 2020 se lanzará “Lo Mejor del BARUNFF 2019”.

El programa incluirá además:

Skid Row Marathon (EE.UU) - LARGOMETRAJE GANADOR DEL BARUNFF 2019

How to Run 100 Miles (EE.UU) - CORTO GANADOR DEL BARUNFF 2019

Manzana in Corpore Enfermo (ARG) - CORTO ARGENTINO PRODUCIDO CON EL PROGRAMA DE MECENAZGO - PARTICIPACIÓN CULTURAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.