Ignacio “Nacho” Iraola: “Hay que militar los libros, fomentar la lectura”

Esta es una historia de encuentros. El de Ignacio Iraola, director editorial de Planeta durante 16 años, con el barrio de Villa Ortúzar, adonde se mudó en 2008 pero redescubrió en pandemia. Especialmente, con la Plaza 25 de agosto y una casona en una de sus esquinas, a la que solía mirar con amor cada vez que pasaba. Y cuando la cuarentena lo encontró encerrado con una hija de dos años, con esta plaza como una de las pocas salidas, comenzó a gestarse el sueño.

Como a muchos, ese tiempo también le sirvió de espacio reflexivo. Fue feliz en el silencio y sintió que era momento de darle un vuelco a su vida. En esa casona en la esquina pensó en hacer algo que tuviera que ver con libros, pero también en un café como punto de reunión. En otro encuentro, le contó de la idea a un amigo, Pablo Slonimsqui, y recibió un “hagámoslo” como respuesta. Iniciaron, entonces, una gestión de compra compleja porque la casa era de dos hermanos que no se hablaban. Para 2022 comenzaron con los permisos de obra y otro encuentro allanó el camino: se asociaron con Paula Salischiker y Alan Kritzner. Y así, cuatro años después de vislumbrar el sueño, el 11 de junio pasado Naesqui -tal el nombre del lugar- abrió sus puertas e inició su propio encuentro con el barrio.

NOTICIAS: Es una librería, pero también es un café y además hay talleres. ¿Cómo se define Naesqui?

Ignacio Iraola: Naesqui es un centro cultural que tiene una librería y un café. Porque lo que más me motiva de devolverle algo al barrio es toda la movida cultural. Hay talleres de Tamara Tenenbaum, Jorge Consiglio, Javier Sinay, Leticia Rivas. Inventamos una cosa muy linda que es una vez al mes hacer actividades abiertas al barrio, “Charlones en Naesqui”, porque estamos en Charlone y 14 de julio. El primero fue con Pedro Saborido y Miguel Rep hablando de Mafalda y Quino, y vinieron 300 personas. Si hacés las cosas bien, la cultura tiene una arista comercial también. Queremos tener un “line up” de excelencia en un barrio muy sensible y abierto.

NOTICIAS: ¿Es una patriada crear un lugar así en este momento?

Iraola: Absolutamente. Primero, por el papelerío burocrático, con el que aún hoy seguimos lidiando. Y también es una patriada invertir. Nos tocó en un momento complejo, con la salida de Alberto Fernández y la llegada de un nuevo gobierno. Es un país de gente jodida, porque tuvimos muchos problemas con la construcción. Tuvimos parada la obra porque no había precios y, cuando llegaban, te rompían la cabeza.

NOTICIAS: ¿Hay ventas? Los libros están muy caros…

Iraola: Es que está todo caro. Sí, el libro de punta está caro, pero hay un abanico de precios que va de $ 7000 para uno de bolsillo a $200.000 para uno de Taschen. Y para mí sigue siendo el mejor regalo, porque es infinito lo que te puedo regalar al elegirlo, y si te doy una bufanda, simplemente puedo variar el color. El tema es militar el libro, porque nunca hubo políticas estatales que fomenten la lectura. Sí está bueno que el Estado compre ciertos libros para las bibliotecas, pero el tema es cómo generar lectores. Y ese fue mi desafío como jefe de prensa de Planeta, como director después y como uno de los socios de Naesqui ahora.

NOTICIAS: ¿Y cuál es el secreto?

Iraola: Sacar la cultura a la calle. Si abro Naesqui y me quedo acá, no funciona. Tenés que moverlo en redes, traer gente interesante, hacer una buena curaduría de libros. Mi sueño es cruzar la plaza. En enero quiero hacer el Naesqui Fest y ya estoy hablando con el GCBA. Quiero que me permitan cortar las calles y poner escritores a dialogar desde la esquina, pero con puestos de comida y música. Fui criado en una época en la que había libreros que un poco te expulsaban, porque de acuerdo a lo que habías leído te medían, y a veces te daba miedo entrar. Eso cambió muchísimo. Ahora hay libreros como Fernando Pérez Morales, de Notanpuan de San Isidro, que te asesora en todo. Y es alguien que me marcó muchísimo, y mucho de lo que quiero hacer es lo que le vi hacer a él, que es ser un gestor cultural de barrio. No puedo cambiar el mundo, pero sí puedo hacer que mi barrio sea mejor.

NOTICIAS: ¿Cómo es su curaduría?

Iraola: Como estamos arrancando y es un barrio que se está renovando, tratamos de tener todo. Desde Juan José Saer y Paul Auster a Florencia Bonelli. Tenemos a Gabriel Rolón y a Jorge Fernández Díaz. Tenemos a Juan Forn y a Camila Sosa Villada. Y nunca menospreciamos al que viene y pide determinado libro.

NOTICIAS: ¿Hay lectura entre los más jóvenes?

Iraola: Sí, claro. Hace 30 años que escucho decir que los pibes no leen, pero leen un montón. No hace tanto leían “Harry Potter”, novelas de 700 u 800 páginas, después fue “Game of Thrones”. Y hay muchísimas cuestiones digitales. Wattpad es una plataforma en la que muchos de los editores de libros infantiles y juveniles iban a buscar cosas para después publicarlas en papel. Tenían lecturas de un millón de personas, y los que leían eran chicos de 12 a 18 años. Sí decís que los pibes no leen, también depende de vos como padre. Mi hija tiene 6 años y lee Ásterix, sabe quiénes son Cleopatra y Julio César. El libro siempre tuvo mala prensa, porque estuvo vinculado con el deber. “Tenés que leer el manual para aprender”. Pero podés aprender quién era Julio César sin ir a un manual de Historia.

NOTICIAS: ¿Un autor puede vender si no está en redes?

Iraola: Es difícil. Soy un jefe de prensa que devino editor y director. Y ser “prensa” ahora es muy complejo, porque antes tenía 5 medios nacionales, 3 radios… Hoy la promoción depende muchísimo de las redes. Es la llegada más inmediata y la que todos están esperando. Me acuerdo cuando Planeta España había contratado al youtuber El Rubius. Ví el libro y me chocó, porque tenía páginas vacías para que pegaras un chicle, algo que hoy se ve como interactivo. Pero muchas editoriales empezaron a tener ese costado digital como una unidad de negocios que permitió publicar otras cosas un poco más cercanas a lo tradicional. Lo digital llegó y como industria no te podés dar vuelta. El negocio del ebook en Estados Unidos le robó el 20% al papel, pero lo tiene la misma editorial que publica ese papel.

NOTICIAS: ¿Qué tiene que tener un libro para que le diga que sí?

Iraola: Si es ficción, tiene que estar bien escrito, ser atractivo, contar cosas que estén buenas, que sean empáticas con el lector y la época. “Las malas”, de Camila Sosa Villada, es un librazo, pero también coincidió con un momento exacto. Y si es un libro de no ficción, tiene que ser muy riguroso. Y eso lo tiene desde Felipe Pigna y Gabriel Rolón a “El Di Tella” de Fernando García.

NOTICIAS: ¿Qué sueña para Naesqui?

Iraola: Me gustaría que hagamos un laburo que nos permita, a los cuatro socios, vivir dignamente. Y que en 20 años venga una piba y me diga que lee porque compró un libro acá o que vino a un taller y eso le detonó ser escritora.