Ignacio Iraola: “Tuve ganas de estar más cerca de mi familia”

Hace unos días la noticia sorprendió. El director editorial de Grupo Planeta en Argentina, Ignacio Iraola, después de 16 años; dejaba su puesto, una posición central en el mercado del libro local. Toda una vida dedicada a la empresa a la que ingresó durante su adolescencia como cadete y en la que ocupó varios cargos en el área de prensa y marketing hasta convertirse en director para Argentina y el Cono Sur.

El Grupo Planeta es, junto con Penguin Random House, la firma más importante del sector en el país y el mundo hispánico. Se trata de una multinacional española con intereses también en medios de comunicación y educación. Bajo su paraguas, reúne 70 sellos dedicados a toda clase de temáticas y autores.

Iraola, a lo largo de sus 16 años de gestión en la filial argentina, editó más de 6000 títulos, creó nichos de lectura inéditos y acompañó el crecimiento y el éxito de nuevos escritores y géneros.

A punto de cumplir 50, y después de dos años con muy buenos resultados en medio de la pandemia, Iraola toma la opción de correrse del primer plano de la actividad. “En realidad es algo que vengo madurando hace cuatro años -explica a NOTICIAS-. En 2018 nació mi hija y entendí que mi ritmo de trabajo iba a complicar muchísimo mi relación con ella. En la pandemia se paró el mundo y me di cuenta de que era muy feliz en mi casa, con mi hija y mi mujer (la escritora y periodista Ana Wajszczuk). Me enamoré de mi barrio, porque no lo conocía, no estaba nunca. Y tuve ganas de estar más tranquilo, más cerca de mi familia”.

Pero este retiro no es una despedida total, porque Iraola seguirá colaborando con el Grupo como asesor y acompañando a los autores con los que siempre trabajó; en contacto directo con el Presidente de Planeta para el Cono Sur, Gastón Etchegaray y con Adriana Fernández, la persona que lo reemplazará en el cargo. “Adriana trabaja conmigo hace muchísimos años, tiene un gran talento, capacidad de laburo y una honestidad a la hora de hacer libros, que la posicionan como una gran futura directora editorial”, explica el hoy, ex director.

Ayer y hoy

Cuando se le pregunta cuáles son las diferencias entre el mercado de ayer y el de hoy, Iraola señala a la digitalización del libro y los canales de venta como el primer gran cambio entre las décadas pasadas y la actualidad. “Otro dato interesante de estos últimos tiempos es que volvieron a tener importancia las librerías independientes. Hubo un regreso a la librería de barrio, de cercanía, al librero como el gran recomendador”, explica.

En cuanto a las innovaciones que pudo introducir desde Planeta junto a su equipo de trabajo, la creación de nuevos géneros y nichos está entre sus principales aportes, por ejemplo, los libros de cocina o de rock o de fútbol. “Antes se consideraba 'libro' pura y exclusivamente a la literatura. Ahí hubo una ruptura. Planeta siempre trabajó la coyuntura. En algún momento teníamos el ritmo de una redacción periodística. Trajimos un aire nuevo a las tapas. Fuimos más agresivos en el momento de publicar. Personalmente, aprendí de Alberto Díaz y Juan Forn a trabajar cerca del autor, en todos los procesos”. Pero la producción literaria no se detuvo en su gestión, y el sello Emecé, por ejemplo, fue parte de la incorporación de firmas literarias jóvenes como las de Pedro Mairal, Fabián Casas, Tamara Tenenbaum y colecciones de cuentos de Mariana Enríquez, Samanta Schweblin, Federico Falco y Oliverio Coelho. “La editorial acompañó con libros, en estos años, el empoderamiento femenino, desde la edición de un texto con las ideas fundamentales del colectivo “Ni una menos” hasta ensayos de Alexandra Kohan, Luciana Peker y María Florencia Freijo”, explica Iraola.

Imposible no preguntarle por los libros y escritores inolvidables entre los miles que publicó en su carrera. El recuerdo de Osvaldo Bayer y Juan José Saer es el primero que surge. Pero también guarda un gran afecto por Paul Auster a quien recibió en Buenos Aires. Entre los libros de autores actuales destaca “Malcomidos” de Soledad Barruti, “El salto de papá” de Martín Sivak, “Las malas” de Camila Sosa Villada, “Cámara Gesell” de Guillermo Saccomanno, “El espectáculo del tiempo” de Juan José Becerra, “El Di Tella” de Fernando García y “El Flaco” de José Pablo Feinmann, que fue, en su origen, una idea suya. “Me hizo muy feliz haber podido convocar a Juan Forn de nuevo como editor para hacer la colección Rara Avis, en Tusquets, y me siento muy orgulloso de haber sido el primero en publicar a Gabriel Rolón y haber traido al mercado a un autor serio que revolucionó la industria (Rolón lleva vendidos más de 1 millón y medio de ejemplares). Fui muy feliz laburando con Felipe Pigna, con Jorge Fernández Díaz, con Miguel Rep, con Alejandro Dolina”.

¿Hay algún libro que haya quedado en el tintero? “Tengo en mente dos o tres proyectos con personas muy importantes, que me dan muchísima ilusión. Para Planeta, claro, no me imagino trabajando en ninguna otra empresa”, concluye sin dar más datos.