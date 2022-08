Olivia Newton John y una carrera más allá de Grease

La reconocida cantante pop falleció en su rancho californiano de Santa Bárbara a los 73 años. Olivia Newton John, nacida en Gran Bretaña y criada en Australia, tuvo una carrera consolidada en el mundo musical, popularizó su imagen en el cine, y mantuvo una militancia activa por la salud y el medioambiente. Su compromiso más personal fue su lucha y el activismo social contra el cáncer, que le fue diagnosticado por primera vez en 1992.

La “dama del pop fitness” tuvo su primera producción musical en los inicios de los 70. “If Not for you” fue lanzado en 1971, dentro del género country pop, le siguieron “Olivia” (1972) y “Let Me Be There” (1973), que le permitió llegar al público estadounidense con mediano éxito. Fueron los albumes “Long Live Love” (1974) y "Have You Been Mellow" (1975), con su single homónimo, que posicionaron a la cantante en el mercado internacional.

El golpe certero de la carrera de la artista llegó por la pantalla grande. El estreno en 1978 del film musical “Grease” impulsó la carrera de la actriz a la masividad. Olivia interpretó a Sandy Olsson, acompañada de John Travolta en el papel de Danny Zuko, en una película que pasó de ser un éxito arrollador de su época a un film de revival y nostálgico en la actualidad.

Las puertas de Hollywood se le abrieron con nuevas propuestas. Xanadú (1980) coincidió con el lanzamiento de su disco. La banda sonora del film, en el que participó Jeff Lynne de ELO, tuvo excelente repercusión obteniendo doble disco de platino.

En cambio, el largometraje mantuvo una recaudación cuestionable, producto de las críticas negativas a la dirección y al elenco. Two of a Kind (1983), fue la vuelta de Newton John con Travolta. Muy lejos del reconocimiento de Grease, el film se mantiene como un clásico de los 80.

La popularidad musical en la era de la new wave ochentera vino con su Physical. El noveno disco fue el más exitoso de la carrera de la artista, y su sencillo homónimo estuvo en el primer lugar en los principales charts por semanas. La canción se convirtió en un hit de la cultura pop que, acompañado de un video musical humorístico y light, abrió las puertas a una tendencia del cuidado corporal y el empoderamiento femenino, en una década conservadora y superficial.

“Es fácil dar por hecho hoy a todas estas mujeres gurúes del mundo fitness y olvidar cuán revolucionario fue en aquella epoca. Para las chicas, 1981 todavía era un tiempo estructuralmente sexista en el cual no podían tener un negocio propio. Ellas tuvieron que encontrar espacios que pudieran reclamar como propios, y allí estaba el fitness. Era un sitio donde podían quemar carbohidratos y construir su propia voz”, declaró la productora Annie Weisman, responsable de la comedia revival “Physical” de APPLE+.

Los 90 no fueron fáciles para Olivia Newton John. Si bien los hits musicales eran temas del pasado, siguió siendo una artista estimada por un público generacional que creció junto con ella. La televisión y el teatro fueron los nuevos escenarios de la experimentada diva. El diagnóstico de cáncer de mama fue una apertura para su compromiso social en la lucha contra la enfermedad.

El reconocimiento le fue llegando en los últimos años por su actividad y su mensaje de lucha . Fue condecorada con la Orden del Imperio Británico, entre otras menciones. El cáncer tardó treinta años en vencer el cuerpo de la artista.En cuanto a su música, su recuerdo y la alegría de vivir, la vencedora fue Olivia Newton John.