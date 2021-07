¿Por qué la Independencia se firmó en Tucumán?

La Declaración de Independencia de la Argentina se llevó a cabo el 9 de julio de 1816 por el Congreso de Tucumán, y rompió vínculos de dependencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española, pero ¿por qué se concretó en Tucumán?

“Tiene que ver mucho con la crisis del dominio. En 1810 el Directorio venía sufriendo una crisis severa, justamente por el avance de Artigas y de La Liga de los pueblos libres, a quienes habían enfrentado varias veces y no habían podido derrotar. Se había perdido el dominio de Montevideo, lo cual generaba descontento y desprestigiaba al directorio” asevera Matías Aragone historiador de la Universidad Nacional de Salta.

En 1810 Buenos Aires venía muy cuestionada, entonces allí no se podía hacer ese congreso. Si se piensa en otra sede, “Córdoba era parte de la Liga de los Pueblos libres, entonces no era una opción, y de las alternativas que quedan, Tucumán era la más lógica por al estar medio equidistante en el interior, del resto de las ciudades, y por estar protegida con el Ejército del Norte de la Presencia realista en el Alto Perú”, sostiene Aragone.

Al Congreso de Tucumán no fueron los enviados de ninguna de las provincias de los Pueblos Libre, es decir que no fueron representantes ni de la Banda Orientada, Entre Ríos nide Misiones, mientras que los de Córdoba que, si eran miembros, mandaron a sus delegados. En este congreso tan histórico no hubo ni siquiera enviados de todas las provincias.

“Incluso, algunos que decían representar a las provincias del interior, eran en realidad gente encumbrada del mundo porteño que fue en nombre de las provincias del interior”, dice el historiador. “Creo que ese es el motivo por el cual fue en Tucumán, de la misma manera en que no fueron ninguno de los representantes de los diputados de las provincias que respondían a Artigas, en la Asamblea Constituyente del año 13. En 1816 ni siquiera son invitados a participar del congreso” complementa Aragone.

Pero nace la duda de por qué en 1813 no se logra concretar la independencia, pero si en 1816, y tiene que ver con el avance que estaba teniendo Artigas, que planteaba otra forma de Gobierno y otro proyecto político que iba contra los intereses de Buenos Aires. Ante ese avance de Artigas y la imposibilidad de derrotarlo, la propia dirigencia porteña termina negociando con la corona portuguesa, radicada en Brasilia en ese entonces, para darle vía libre para que avancen sobre la Banda Oriental.

“El Directorio ya había ofrecido varias veces que la Banda Oriental se independice, porque el proyecto Artiguista chocaba con los intereses porteños”, analiza Matías, quien también en un viaje al Tucumán del pasado, recordó que, “era un pueblo pequeño con una plaza central con el cabildo, un par de edificios municipales, y campo con animales dando vuelta por ahí”. “Es difícil hacer historia contrafáctica, pero no creo que se podría haber hecho en otro lugar. El Directorio estaba atravesando una crisis gigantesca, entonces creo que también un objetivo de hacerlo en Tucumán era de alguna manera hacerlo lo más alejado posible de cualquier problemática”, finaliza Matías Aragone.

*Sara González es alumna de la Escuela de Comunicación de Perfil.

por Sara González