Teatro: Escuelas, talleres y obras que apuestan por la inclusión

Las cifras que se desprenden del informe de la OMS son contundentes: 1.300 millones de personas en todo el mundo sufren de una discapacidad. Significa que uno de cada seis individuos tiene obstáculos que dificultan su vida cotidiana y, en muchos casos, sufren prejuicios injustificados y estigmas discriminatorios.

Por fortuna, cada vez hay una mayor conciencia sobre la necesidad de un enfoque inclusivo para todos. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por más de 185 países, promueve su plena integración en la sociedad.

Las artes escénicas, el teatro y la danza no son ajenas a esta necesidad de integración y en nuestro país, desde hace muchos años, existen escuelas, talleres, proyectos y organizaciones que proporcionan espacios que no discriminan condiciones ni diversidades.

Tal vez el mayor ejemplo histórico sea el de la mítica actriz francesa Sarah Bernhardt, figura del teatro de fines del Siglo XIX y comienzos del XX, quien después de un accidente debió ser amputada de una pierna, pero no se retiró de los escenarios, valiéndose de su poderosa voz como principal herramienta dramática. En las últimas décadas, otro gran ejemplo de inclusión y superación a nivel mundial es el notable actor inglés Anthony Hopkins, que padece el síndrome de Asperger y describió su condición como “un gran regalo”, según declaró.

Las experiencias

En nuestro país, a mediados de los años noventa, la entrañable actriz Ana María Giunta creó el espacio “Todos en Yunta”, desde donde tendió puentes que unieron el arte y la diversidad. Ese espíritu continúa en el presente de la mano de su hija Gimena Racconto Giunta.

Así nació también “Las Ilusiones”, una comunidad de arte inclusivo con quince años de trayectoria, creada bajo el madrinazgo de la intérprete Alicia Zanca. Tiene diferentes proyectos y talleres dictados en siete sedes de CABA y GBA, que introducen en el conocimiento de disciplinas como teatro, danza, teatro musical, danza teatro y canto. O “Tu Productora”, que cuenta con el apoyo de Disney y el auspicio de ASDRA, que trabaja en la formación de actores para el mundo audiovisual y derivó en la filmación de la serie "De este lado" y realizan el festival anual Puentes Culturales. Además, posee una banda musical propia llamada “Los Bonette”, con la que han realizado giras y graban videoclips.

También hace diez años, con el arte como espacio inclusivo, nació la Compañía Teatral Oveja Negra, cuyo lugar de residencia es en La Matanza y que llamó la atención con espectáculos como “Indiscriminadamente discriminados” o el actual “Dejame tu CV que te llamamos”, su segunda propuesta en la que ironizan, con una dramaturgia construida de forma colectiva, sobre los estereotipos que descalifican con humillación la búsqueda laboral. Otro espacio importante es el del Centro Argentino de Teatro Ciego, que abrió en 2008 sede propia donde historias en completa oscuridad permiten una nueva percepción de la realidad. A lo largo de quince años han presentado varios espectáculos y en la actualidad desarrollan actividades en sus dos salas de Palermo y Villa Crespo.

Por otra parte, tanto el Complejo Teatral de Buenos Aires como el Teatro Nacional Cervantes han incorporado programas de funciones accesibles con el propósito de igualar las condiciones para un público con discapacidad visual y auditiva. Esto incluye el empleo de sobretitulado, el uso de aro magnético (tecnología de ayuda auditiva para personas usuarias de audífonos y/o implantes cocleares), la distribución de programas en Braille y el empleo de lenguaje de señas, durante algunas representaciones.

Asimismo, otro valioso aporte es en la provincia de Córdoba. Se trata del Festival Desafiarte, que desde hace veinte años plantea diversas actividades que alientan la inclusión con elencos de todo el país. Teatro, danza, títeres, narración, performances y murgas en espacios públicos culturales como el espléndido Teatro Real, contribuyen a la construcción colectiva de derechos culturales y oportunidades.

En cuanto a espectáculos en la cartelera porteña, tenemos el estreno de una nueva temporada en el teatro Picadero, de “Lo normal”, pieza teatral de Malena Ratner y Francisco Ruiz Barlett, en la que dos chicas con discapacidad motriz se conocen en un centro de día y comienzan a transitar una amistad que potenciará sus vidas. En el elenco participan Marisol Irigoyen (protagonista de la serie “Metro veinte/4 Feet High”, estrenada y premiada en el Festival de Cine de Sundance) y Maia Etchichury, dos actrices que en su vida cotidiana atraviesan la misma situación que sus personajes de ficción.

“Tengo una hermana mayor llamada Aylén, que tiene una discapacidad motriz y cognitiva a partir de un tumor cerebral que tuvo a los ocho años. Cuando yo nací crecí rodeada de todo esto y en mi familia la discapacidad y cómo afrontarla estuvo presente desde que tengo memoria. Durante mucho tiempo busqué una historia que hablara de discapacidad en una mujer, pero no la encontré. Me interesaba hablar de ese rol y de la sexualidad, que es un tema bastante tabú. Pero no quería escribir sola el texto así que recluté a Francisco Ruiz Barlett, para participar del proceso, aunque también las actrices aportaron mucho de sus experiencias al resultado final”, señala la autora y directora Malena Ratner. Por su parte, Marisol Irigoyen, una de las protagonistas, resume la experiencia: “Hoy ya no se recurre a eufemismos para hablar de discapacidad, desde la militancia por los derechos se busca usar un lenguaje más directo. Ya no hablamos de capacidades diferentes o especiales. Lamentablemente, hay un montón de brechas con la accesibilidad en cosas tan básicas como el transporte o la educación. Por eso creo que es muy significativo artística y políticamente que Maia y yo podamos actuar en un teatro y expresar lo que nos pasa”.

Todos estos ejemplos nos señalan el camino a seguir porque nos muestran que la verdadera inclusión tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Debemos ver al otro desde sus capacidades creativas y contribuir a que encuentre contención y un espacio donde poder expresarse. La discapacidad es una característica y no define a una persona.

Imágenes:

Ariel Astrada en "Deshojado".

Festival Desafiarte en Córdoba.

Nicolás Stupenengo en "Nicolás anda"

"Lo Normal", de Malena Ratner y Francisco Ruiz Barlett, con Marisol Irigoyen y Maia Etchichury.

"Ganesha y el Tercer Reich" obra pionera que se presentó en el festival Fiba.