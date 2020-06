Una obra en video sobre el contacto humano en la pandemia

View this post on Instagram

PRIMERA PARTE. “DIÁLOGOS DESDE EL INTERIOR” DE AGUSTINA CABANELLAS El aislamiento social como medida preventiva ante el #COVID19 resignificó el uso de los espacios en nuestros hogares. Los balcones, las terrazas y las ventanas se convirtieron en escenarios de aplausos, de actividad física, música y ocio en general. La muestra digital inmortaliza los nuevos comportamientos para comunicarnos con el exterior. #CabanellasenCulturaHCDN #arteenpandemia #coronavirus #aislamientosocial #quedateencasa