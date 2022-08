And now for something completely differerent

★★★★★ Monty Python con todo, amigos. Si no los conocen o solo vieron La vida de Brian, este es el primer largo en el que adaptaron y crearon material de su célebre, renovador, único programa de televisión británico (ese que cambió todo el humor) en un largometraje. El concepto es tomar algo que parece normal, incorporarle un elemento totalmente absurdo y, con la nueva lógica, ir al extremo. Por ejemplo, las bandas de a b u e l a s violentas; por ejemplo, el dicc i o n a r i o que indica i n s u l t o s sexuales al que no sabe inglés; por ejemplo, las clases de defensa en el ejército con una banana como arma. Y así todo. ¿deconstrucción dicen? Lo que hizo Monty Python fue “deconstruir” el mundo y volverlo a construir de tal modo que todas sus taras quedan visibles. Inhallable (había una copia con doblaje hispano imposible en YouTube) es un acontecimiento poder verla. Y mucho más, poder reír con ella; el mundo no cambió.

