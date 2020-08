Asalto a la prisión 13

***** El primer gran éxito en la carrera de John Carpenter no fue una película de terror (género con el que se asocia) sin esta especie de reversión de su film favorito, “Río Bravo”, llevado al violento Los Ángeles de los 70. En una comisaría a punto de mudarse, hay un par de presidiarios, algunos policías y poco más. Allí se refugia un hombre que ha matado a un pandillero que, a su vez, asesinó a su pequeña hija. Los pandilleros atacan la comisaría sin descanso durante un día eterno, mientras adentro policías y presos se asocian para sobrevivir. No hay manera de que el espectador no sienta que cada plano es necesario, que cada acción está cargada de peligro, que lo que no se ve nos amenaza constantemente. Carpenter usa pocos elementos para lograr un film mayúsculo, hoy casi infilmable.

