Bloodshot 1

***1/2 Pobre “Bloodshot”: se estrenó justo con las cuarentenas universales, así que tuvo la peor suerte del mundo. No podremos saber si esta película basada en un superhéroe un poco salvaje, que no es ni de Marvel ni de DC, iba a ser un éxito o un fracaso. Pero podemos decir que tenía lo necesario para que le fuera bien: una trama interesante, buenas escenas de acción y ritmo sostenido. A un ex soldado muerto, vuelto a la vida gracias a la tecnología, lo mandan a matar a tipos que, le dicen, asesinaron a su esposa, aunque es todo pura manipulación cerebral; y esto se subraya con la presencia de Guy Pearce, protagonista de aquel film de Christopher Nolan. Pero en última instancia, todo es performance musculosa, “schwarzeneggeriana”, de Vin Diesel, que hace lo que debe. Actúan también Eiza González y Sam Heughan. Decorosa a pesar de su mala suerte.

