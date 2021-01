***1/2 Una gran historia siniestra para hacer una serie, seguro pensó quien dio luz verde a esta ficcionalización de los crímenes, abusos y torturas que ocurrieron en ese pueblito llamado Colonia Dignidad en Chile, fundado por un (no tan) ex nazi. La serie, que transcurre en dos momentos históricos gira alrededor de un joven que fue víctima y ahora es justiciero. La historia es tan tremenda que solo contarla alcanza. Pero aquí nos topamos con la estandarización que se realiza a toda serie “local” para poder difundirse en plataformas globales. Así que hay acción, suspenso, romance, truculencia y el etcétera de rigor aunque no siempre puesto con rigor. Lo mismo pasa con la prolijidad “internacional” de imágenes y música. De todos modos, dado que uno tiene un perverso en un rincón del corazón, se ve con interés hasta el desenlace bien “de ficción”.

