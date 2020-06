El Presidente

***1/2 Nadie puede dudar de que el escándalo de la FIFA destapado en 2015 es digno de, por lo menos, una serie. La hizo Amazon y, en términos generales, está bien: reproduce lo que sabemos o imaginamos de ese mundo entre lo ridículo y lo temible de la Conmebol y los negocios ligados a la pelota. Y tiene un retrato quizás no tan cercano a la realidad de Julio Grondona (por Luis Margani, el inolvidable “Rulo” de Mundo Grúa) pero que, dentro del clima entre grotesco e hiperrealista de la serie funciona muy bien. Esto último, de paso, implica que todo está teñido (y no está para nada mal) por el estilo de Bó nieto, un clima que bordea lo ridículo y la pesadilla constantemente y que ya conocimos en “El último Elvis” y “Animal”. El asunto funciona, y si hay peros, se deben a que el guion no evita algunos lugares comunes ni explicaciones a veces engorrosas.

