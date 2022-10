La chica más afortunada del mundo

★★★ Hoy exitosa, la sobreviviente de una masacre en un colegio secundario se enfrenta nuevamente a aquel hecho. Hay puntos oscuros en lo que entonces sucedió, y la mujer de ahora (una más que correcta Mila Kunis) tiene que reevaluar elecciones en un momento límite. El film es “común”: no hay nada que se destaque y de algún modo apela a cierta transparencia, al relato y el actor por encima de la puesta en escena. Pero se basa en una novela que despliega otro asunto: el resentimiento como motor o como freno. Porque nuestra mujer/ víctima ha sido también víctima de otras cosas, y la película intenta mostrar la ambigüedad moral. Si no lo logra del todo es porque se enamora de las palabras para describir aquello que las imágenes pueden lograr por sí mismas. La chica... padece del mal del siglo: no confiar en el espectador y obligarlo a que piense una -y solo una- cosa.

Galería de imágenes