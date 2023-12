CUATRO ESTRELLAS Y 1/2

La historia es la de un crítico gastronómico demasiado mimado por la vida que, un buen día, tiene que enfrentarse solo a lo que lo rodea. Salir de la zona de confort, encontrar las ganas de volver a hacer aquello que alguna vez lo apasionó, entender a las personas.

Algo que estalla en relación con una chica paraguaya que intenta -y logra- sustituir a su cocinera/ama de llaves/asistente

de toda la vida. Todo está contado por su mejor amigo, un escritor neoyorquino.

¿Por qué esto es bueno? Porque Luis Brandoni juega, porque ningún elemento aparece forzado, porque la dupla Cohn-Duprat deja de lado cierta ironía cruel que ha sido marca de fábrica para volverse más empáticos con los personajes, porque De Niro hace de un ser humano normal (gran cima del arte de un actor, créase o no) y porque no hay un solo plano que no esté realizado con gusto y, al mismo tiempo, sea narrativo. Un festín.