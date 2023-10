(CUATRO ESTRELLAS)

Vuelven los (ya no tan) adolescentes en pos de encontrar su camino en el mundo de las relaciones -y no solo sexuales. Los personajes han crecido no sólo en el sentido cronológico del término, sino también gracias a su espesor dramático.

Eso sí, ya no queda mucho más por descubrir ni variedades de lo erótico por analizar; quedan los personajes y el tono de comedia amable que sigue funcionando muy bien gracias a una escritura precisa.