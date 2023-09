Plan 9 from Outer Space

Considerada por cierto tiempo “la peor película de la historia” (¡Ay, el etnocentrismo estadounidense... si vieran algunas cosas que se han hecho por acá...!) este filme tiene todo para romper cerebros.

Una invasión extraterrestre cuyo plan (el 9) es revivir muertos para matar a los vivos; escenografías inconsecuentes; planos de día y contraplanos de noche; un doble de Bela Lugosi (muerto después de empezar a rodar) que no se parece a él; escenas insertadas de otras películas; gente que no dice ninguna palabra para no tener que pagarles de más; etcétera.

Sin embargo, a pesar de todo esto que resulta increíble, no debería ser consumo irónico. Había -es lo que muestra la gran Ed Wood, biopic fantástica a cargo de Tim Burton sobre el director del film- una idea, la de que la magia del cine era una fe que se sobreponía a cualquier técnica.

Aunque quizás aburra un poco, hay una enorme felicidad en esos discapacitados fílmicos que hicieron de esta trapisonda un clásico.