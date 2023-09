¡No estás invitada a mi bat mitzvá!

TRES ESTRELLAS Y 1/2

Vamos a admirar siempre, incluso si eso a veces no dé buenas películas, que Adam Sandler haga sus cosas con la gente que quiere y no con la que “convendría que las hiciera”. Ese aspecto de amor familiar y de amistad sin fin es el que dota a sus películas, las buenas y las malas, de cierto plus.

Aquí simplemente actúa con todos sus hijos y la protagonista es una de ellas. La historia es simple: a punto de que llege su bat mitzvá, una chica desea una gran fiesta con el chico más lindo de la secundaria, que es pretendido, también, por su mejor amiga. Pero hay otras cosas: la entrada a la adolescencia, la relación con los padres, el sentido profundo de ese rito de pasaje, y cómo se descubren -o se intuyen- las diferentes declinaciones del amor.

¿Si es buena? Sí, es buena, es entretenida y quiere a su público incluso si es imperfecta y a veces de guión perezoso. Pero tiene alma, algo que difícilmente se pueda decir de la mayoría del audiovisual actual.