"Diciembre 2001": la debacle de la política nacional llega al streaming

Este miércoles se estrena “Diciembre 2001”, la miniserie de seis episodios que narra la debacle del gobierno de Fernando De la Rúa, el "corralito" , las manifestaciones del “que se vayan todos” y las secuencias de hechos trágicos del 19 y 20 de diciembre del 2001. En un año de elecciones presidenciales y dentro de una coyuntura económica social volátil, la apuesta de un contenido que rememora los años más explosivos de la política nacional es por lo menos una coincidencia sugerente, que vale la pena recordar.

Basado en el libro “El palacio y la calle” de Miguel Bonasso, la producción que se estrenara en Star plus y llevara a cabo dentro del terreno de la ficción las secuencias de hechos que dio por resultado la caída de la Alianza y la llegada al gobierno de Eduardo Duahalde. Dirigido por Benjamín Ávila y escrita por Mario Segade, la serie contará con la participación de Jean Pierre Noher como el presidente Fernando De la Rúa, Luis Machín como el ministro de economía Domingo Cavallo, César Troncoso como el exgobernador peronista Eduardo Duhalde y Manuel Callau como el expresidente Raúl Alfonsín.

“Para mí es muy importante que los sub-30 vean esta serie, que los padres la vean con sus hijos, porque hoy por hoy se sigue escuchando de dolarización. Ojalá que impacte, que sea polémico. Ojalá que se hable mucho. La polémica no me molesta en absoluto. Me parece bueno y necesario que se hable”, declaró Noher en un reportaje para la agencia TELAM y añadió: “Es muy loco, porque en realidad nosotros no sabíamos cuándo se iba a estrenar y desde hace dos o tres meses en los programas políticos se viene hablando de “Diciembre 2001”. De alguna forma creo que la serie llega en un momento justo en ese aspecto y sería bueno que impacte y que se reflexione para entender que a la hora del voto no deberíamos repetir ciertas cosas, me parece fundamental”.

Además del actor que encarnó a Guillermo Coppola en la serie “Maradona, sueño bendito”, completan el elenco de la ficción: Alejandra Flechner como “Chiche” Duhalde, Fernán Mirás como “Chacho” Álvarez, Luis Luque como Chrystian Colombo, Ludovico Di Santo como Antonio de la Rúa y Vando Villamil como Carlos Ruckauf. Un tándem de consagrados intérpretes que exigen, al director de “Infancia clandestina”, ser acompañados desde el plano de la ambientación y en la realización.

Por otro lado, el relato propone al espectador la perspectiva del asesor gubernamental Javier Cach, un personaje ficcional personificado por Diego Cremonesi, que recorre los pasillos de la Casa Rosada y es el único del gobierno radical que todavía parece entender el descontento que se cocina en el asfalto. En ese contexto, se sumerge el sexteto de capítulos, con una duración estimada de 40 minutos, producida por Kapow.