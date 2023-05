Los bajos fondos

★★★★ Esta obra teatral de Máximo Gorki sobre relaciones de poder -que llevan a la tragedia- en un barrio bajo ha tenido varias adaptaciones al cine. Es célebre la de Jean Renoir con Louis Jouvet, pero allí se nota que el realizador tiene un optimismo que es contradictorio con la trama. No sucede lo mismo con Kurosawa, que ve este drama que incluye un amor prohibido y la sumisión como un paisaje oscuro. Y es que el retrato de la pobreza funciona como metáfora amplificada no solo de la miseria material, sino moral, y en ocasiones tal tema solo puede apreciarse desde lo satírico. Es decir: Kurosawa no solo adapta el material de base a su mundo nipón, sino que lee la obra y comunica las ideas que puede extraer de ella de un modo personalísimo. Aunque no es de sus filmes más célebres (Siete Samurais, Rashomon, Kagemusha) sí es de los mejores.

Galería de imágenes