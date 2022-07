★★★★ 1/2 Ya hablamos de la cuarta temporada de esta serie hace unas semanas; pero como el final de temporada es un film de dos horas y media, vamos a tratarlo aquí como tal. El autor de esta página nunca fue fan de Stranger Things justamente por sus referencias a los 80 (el autor de esta página tenía la edad de esos chicos en los 80). Hoy Stranger Things es un universo autónomo que ya no requiere de referencias para funcionar. Dicho esto, el amor por cada una de las criaturas y la idea de ir a fondo con el angst adolescente ha creado un objeto audiovisual que, incluso con sus debilidades, se vuelve realmente épica: personas que por amor y dolor luchan contra un mal superior a ellos. Todo -desde lo visual al uso de la música, desde el guión hasta las actuaciones- está bien. ¿Consejo? Repase en wikipedia de qué va si no la vio nunca y acérquese como a una película. No se va a decepcionar.

