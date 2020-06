La pandemia trastoca el mundo. Y por eso Australia está fomentando la educación a distancia y ofreciendo al mundo cursos de formación online y gratuita. También está afectando la economía y hasta las decisiones de política económica. De todo eso habló NOTICIAS con el embajador australiano en la Argentina, Brett Hackett, que antes ocupó ese cargo en Brasil y Afganistán.

Noticias: ¿De qué se trata la oferta educativa que está proponiendo Australia en esta pandemia?

Brett Hacket: La pandemia global ha afectado todas las economías y todos los sectores en un grado u otro. El sector educativo australiano no está inmune de la pandemia. Es un sector increíblemente significativo para la economía australiana. No solo es importante en términos económicos sino en términos de cómo nuestro país se vincula con el mundo. Durante la pandemia, el sector comenzó los cursos, pero esta nos dio la oportunidad de encontrar vías innovadoras para continuar conectados con los estudiantes, ya sea que estén en la Argentina, Brasil, Europa o Asia. Tenemos una larga historia de educación a distancia. Yo, por ejemplo, cuando iba a la escuela, hice parte de mi formación por radio. Tenemos alrededor de 650 compañías australianas que están trabajando para mejorar la educación a través de nuevas tecnologías en desarrollo, nuevas plataformas para distribuir servicios educativos. Estamos bien posicionados para temporalmente ir en transición hacia el futuro de la enseñanza ofreciendo cursos cortos para que los estudiantes internacionales puedan continuar con los productos variados que nuestras universidades e instituciones de lengua inglés están ofreciendo. Así es que cuando volvamos a las clases abiertas en Australia van a poder tomar mejores decisiones sobre qué estudios quieren tomar.

Noticias: ¿Cuánto cuestan los cursos?

Hacket: La inscripción cierra el 30 de junio. Si los estudiantes argentinos van a futurelearn.com, ahí están listados los cursos. Son gratuitos.

Noticias: ¿Cuánto duran y de qué áreas son?

Hacket: Cubren diversos temas como IT (tecnologías de la información), economía, finanzas, negocios, ciencia, lengua inglesa, pegagodía, un amplio aspecto de áreas académicas, habilidades profesionales pero también personales como mindfulness. Hay cursos para el interés de cada uno. Hay más de 50 disponibles. La duración varía según la universidad o escuela, entre dos y cinco semanas.

Noticias: ¿Cuáles son los requisitos de inscripción?

Hacket: No hay, no requiere un antecedente particular. Solo hay que inscribirse online. Es una gran oportunidad para experimentar en universidades de alta reputación. Recordemos que tenemos siete universidades en el ranking de las 100 mejores del mundo.

Noticias: ¿Cómo ve la economía argentina entre la pandemia, la negociación de la deuda y la expropiación de Vicentin?

Hacket: Es un tiempo difícil para hacer un análisis en cualquier país del mundo. La respuesta de la Argentina a la pandemia fue bastante similar a la de Australia. El gobierno aquí y el de Australia dieron prioridad a la salud sobre la economía y eso provocó un fuerte y profundo shock sobre la economía, pero al dar prioridad a la salud en el corto plazo creo que la Argentina y Australia se han posicionado mejor para una recuperación más rápida que los países que adoptaron otro abordaje y que enfrentarán persistentes costos sanitarios. Tanto en la Argentina como en Australia vemos economías provinciales empezando a reactivar su actividad económica. Estamos lejos de la normalidad en los negocios, pero creo que aquí y allá están tomando las decisiones con la correcta estrategia de largo plazo. En la Argentina también tienen la renegociación de la deuda, con impacto en la suerte del país en el corto plazo. Si puede concluirse con éxito, posicionará bien a la Argentina para el segundo semestre de este año en adelante. En cuanto a la expropiación, creo que son los desafíos que todos los gobiernos enfrentan en este momento. Tenemos sectores y empresas con una carga desproporcionada por la pandemia, y en algunas ocaciones los gobiernos tendrán que adoptar pasos para proteger los empleos y los fundamentos económicos. Como australianos, somos fuertes defensores del capitalismo y las empresas privadas y nunca nos gusta ver nacionalizaciones en ninguna compañía o sector, pero en este caso particular estamos ante una compañía que está en problemas desde el año pasado y en la medida en que esta práctica no sea la norma sino la excepción creo que lo podemos entender como una prioridad del Gobierno. Países como la Argentina y Australia deben ser muy cuidadosos de que cuando emerjamos de la pandemia ningún país use el proteccionismo como una barrera porque al final del día dañará la estrategia exportadora. Puede haber una tentación de redefinir el sistema de reglas.