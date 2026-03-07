Estudio de la UBA: la industria cayó un 8,3% y la capacidad ociosa es el 40%

Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierte sobre un deterioro significativo de la industria argentina durante los últimos dos años. Según el estudio, la actividad industrial cayó un 8,3%, mientras que la capacidad ociosa del sector alcanzó el 40% en el marco del actual modelo económico.

La investigación fue realizada por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), y describe lo que define como “alarmantes síntomas de crisis” en el sector industrial.

Uno de los datos más sensibles es el impacto en el empleo. El informe señala que desde noviembre de 2023 se perdieron 100 mil puestos de trabajo industriales, lo que equivale a unos 160 empleos por día en el sector.

El retroceso también se refleja en el peso de la industria dentro de la economía. Según el trabajo, la participación industrial cayó del 16,5% del PBI en 2023 al 13,7% en 2025, un nivel que —según los investigadores— remite a valores previos a la Segunda Guerra Mundial, hace casi 90 años.

Entre mediados de 2023 y mediados de 2025, 22 de los 24 sectores que componen la estructura industrial argentina registraron caídas en su valor agregado. Entre los más afectados aparecen la metalurgia, el calzado, las curtiembres y la industria vinculada a la construcción, con descensos que oscilaron entre el 20% y el 25%.

El informe también describe una alta capacidad ociosa en las plantas industriales. Durante 2024 y 2025, el uso promedio de la capacidad instalada se ubicó por debajo del 60%, lo que implica que cerca del 40% de la capacidad productiva permanece sin utilizar.

En términos macroeconómicos, el estudio observa que entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2025 la economía argentina creció apenas 1,3%, mientras que la industria registró una caída de 8,3%. En ese mismo período, otros sectores también retrocedieron: Comercio cayó 5,2%, Construcción 14,1% y Pesca 24,6%. En contraste, algunos rubros mostraron avances, como el sector financiero (+25,2%), la minería (+17,9%) y el campo (+14,1%).

El trabajo también advierte una simplificación en el perfil exportador industrial. Las exportaciones manufactureras de mayor valor agregado —las denominadas MOI— representan actualmente el 28% del total exportado por el sector, cuando en 2011 habían alcanzado un pico del 35%.

Otro punto crítico señalado es el sector de bienes de capital. Entre 2023 y 2025 la producción local cayó casi 25%, mientras que las importaciones de estos bienes aumentaron 77%, lo que para los investigadores refleja un deterioro de la producción doméstica.

El informe también menciona un desfinanciamiento público del sector industrial. Según el documento, el Presupuesto 2026 implicó un recorte del 40% en recursos y exenciones destinadas a la industria, mientras que el apoyo estatal se concentró en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) orientado a proyectos de gran escala en energía, minería y siderurgia.

Entre los indicadores de largo plazo, el estudio señala además que el PBI industrial per cápita actual es similar al de 1985, lo que implicaría un retroceso de alrededor de 40 años en la evolución del sector.

Finalmente, los investigadores también advierten sobre el aumento de la importación de maquinaria agrícola usada tras la implementación del Decreto 273/2025. Según el informe, entre mayo y octubre de 2025 las importaciones de maquinaria usada se multiplicaron por ocho respecto del mismo período de 2024, un fenómeno que —según el trabajo— podría impactar en el desempeño del complejo nacional de fabricantes de maquinaria agrícola.