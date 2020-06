Fernández recibirá al CEO y socio de Vicentín

Alberto Fernández recibirá mañana al CEO y socio de la intervenida Vicentín, Sergio Nardelli. Ayer ya conversaron por teléfono, un día después del anuncio sorpresivo de la expropiación de la sexta mayor exportadora de granos, aceites y harinas del país.

“Tuve una buena charla con uno de los accionistas de la empresa, Sergio Nardelli. Confío en que podremos hacer las cosas tranquilos, no es motivo de pelea”, contó el Presidente en Radio 10. "Le expliqué con mucha cordialidad: ‘Tengo la impresión que su empresa ha sobregirado mucho más de lo debido’, y le expliqué que la medida no tiene ninguna vocación de perjudicar a nadie”, agregó.

"Le dije a (Nardelli) que nosotros no estamos aquí para afectar los derechos de nadie. Él me dijo que tiene una idea para que nosotros podamos hacernos cargo de la empresa sin necesidad de expropiación", relató Fernández. "Le dije que la expropiación es necesaria por una cuestión de transparencia, sino no se entiende cómo hará el Estado para hacerse cargo si no expropia. Insisto que es una empresa que tiene cuestionamientos por los créditos que tomó y no pagó”, fustigó el jefe de Estado.

Vicentín también sentó su posición hoy con un comunicado: “La compañía hace saber que, con la finalidad de preservar la paz social, evitar perjuicios para el patrimonio de la compañía y preservar los derechos de los acreedores, ha tomado contacto con los representantes de la intervención dispuesta por el Decreto 522/2020 a fin de que con la insoslayable participación del juez a cargo del concurso preventivo de Vicentín, se defina y determine el alcance de la intervención dispuesta”. De esta manera, desalentó protestas en Avellaneda, Santa Fe, como las que ayer ocurrieron contra los interventores llegados a esa localidad sede de la empresa.

por R. N.