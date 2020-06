Protestan frente a la Bolsa a favor del impuesto a los ricos

El Movimiento Popular La Dignidad no solo se distingue por ser una de las organizaciones populares con más trabajo social, según reconocían hasta los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. También lo es por sus protestas resonantes. En septiembre pasado lo hizo adentro de shoppings, aunque después su líder, Rafael Klejzer, dijo que no volvería a hacerlo porque se terminó discutiendo “el método y no el fondo”, que era la emergencia alimentaria.

Hoy, en plena pandemia, con permisos de circulación, barbijos y distanciamiento social, protestarán a las 10 en el Microcentro frente a los edificios de la Bolsa de Comercio, el Citbank, la Sociedad Rural y Edenor, la empresa eléctrica de Marcelo Mindlin, uno de los integrantes de la lista de los mayores millonarios de la Argentina. Las manifestaciones se repetirán en otros puntos del país. ¿El objetivo? Apoyar la iniciativa oficial de aplicar un impuesto extraordinario a los más ricos ante la crisis del coronavirus. En la actualidad, Klejzer es director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que conduce Daniel Arroyo.

"Es el momento de impulsar las salidas económicas para el día después de la pandemia”, declaró otra referente de La Dignidad, Laura Bitto. “Para resolver las desigualdades, quienes más tienen deben repartirla. Aquí hay un pueblo organizado que quiere poner la Argentina de pie y una fuerza social potente para empujar un programa económico de salida que termine con la desigualdad, pero también con el poder de las grandes corporaciones”, completó la dirigente de La Dignidad, que además estar en el Ejecutivo también tiene un diputado en la bancada del Frente de Todos, Federico Fagioli.

“En medio de una gran crisis económica un puñado de ricos concentra fortunas”, reza la convocatoria. “Los mismos que fugaron 86.000 millones de dólares entre 2015 y 2019. Si algo te hace ruido en esta fórmula. Si te parece injusto que tan pocos tengan tanto y tantos tengamos tan poco Sumate a esta campaña para que el impuesto a las grandes fortunas sea un hecho”, completa la invitación a apoyar el proyecto de ley que está elaborando desde abril y aún no presentó el diputado Carlos Heller, a iniciativa del jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y con el apoyo explícito de Alberto Fernández.

