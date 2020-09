Las sospechas del Banco Central sobre los fantasmas del corralito

El 22 de septiembre comenzó a rodar el rumor del corralito. Ya había pasado en el gobierno de Cambiemos, pero ahora en el Banco Central culpaban a los trolls del PRO en redes. Tampoco la autoridad monetaria había hecho mucho por calmar los ánimos, pues los bancos llevaban una semana sin vender dólar ahorro. El 23 fue Marcelo Longobardi quien soltó en Radio Mitre: “Si tenés dólares en los bancos, tenés que estar preocupado”.

Sin embargo, casi no hay economistas que anticipen un desenlace. NOTICIAS consultó a tres ex ministros de Economía, dos de ellos opositores, y niegan que estén dadas las circunstancias. “No debería haber corralito: hay encajes y los préstamos en dólares son solo para los que generan dólares. Muy distinto de 2001”, comenta uno de ambos. “Tendrían que hacer las cosas muy mal”, dijo el otro.

“El 80% de los depósitos en dólares no está prestado y está líquido en el Central”, comenta el ex viceministro Emmanuel Álvarez Agis. Andrés Borenstein, profesor de la Di Tella, también descarta el corralito pero calcula que el 65% no está prestado. Un colega ultraliberal coincide en el argumento, pero es el único que advierte: “Con políticos chorros, si pensás mal por lo menos no perdés”. El consultor Miguel Kiguel lo desestima porque traería una crisis política.