Los mercados después del lunes intratable

Lunes intratable en los mercados mundiales, una cantidad de sucesos encadenados que generaron el desplome de las bolsas mundiales. Muchos analistas se adjudican la predicción de este crash, pero nadie podía suponer una guerra entre las potencias mundiales que manejan el precio del petróleo. Entre Rusia, Arabia y EEUU decidieron desplegar el tablero del TEG y jugar una partida en la que no tienen en cuenta los daños colaterales a países emergentes que tienen petróleo en su territorio. A estos países podría sumarse el conflicto de Rusia y Alemania para que Rusia abastezca de gas a Europa. El petróleo tuvo bajas del 25% tocando un mínimo de 27 dólares y algunos analistas pronostican la posibilidad de un barril de 20 dólares, ese precio derrumbaría las expectativas argentinas en Vaca muerta. Los activos locales tuvieron un día de pánico en los inversores que generaron un volumen de venta muy grande generando bajas records y una caída que supero el 10%.

La economía mundial está siendo golpeada por el avance del coronavirus y genera un miedo y párate en la sociedad. La cuarentena y el pedido de aislamiento de cada país generan una baja del consumo generalizado y por ende menos consumo de crudo. La única solución que encontró China principal foco de contagio es la posibilidad de cada individuo de permanecer en su hogar y muchos países están dando severas penas a quien no lo cumpla, Muchos indicadores estarían dando recesión mundial y caída de comodities. Los inversores sobre todo en argentina intentaron en el lunes negro poner a resguardo su dinero y convertir activos de riesgo en dólares, esto estaría evidenciándose en la suba de los dólares paralelos que podemos operar en la bolsa el dólar mep y el ccl. Cuando el riesgo país alcanzó los 2800 puntos, él mayor en 15 años, muchos inversores vieron demasiado riesgosos los activos argentinos, y tomaron la decisión de vender. Los bonos de la región están sufriendo grandes caídas sobre todo en los países emergentes. La bolsa norteamericana registro la peor caída desde el 2008, hundiéndose su índice en un 8% y marcando una fuerte caída en los adrs.

En todo este contexto internacional, no debemos olvidarnos de nuestros males locales esta baja no tiene calculada la reestructuración de la deuda, argentina no está en condiciones de afrontar los próximos vencimientos de deuda, y peligra la garantía que tenía nuestro país para los acreedores. Vaca muerta en un precio demasiado bajo de petróleo resulta obsoleta la extracción por fracking.

La frágil economía argentina estaría preparando una receta perfecta para el menú de los fondos buitres, comprar bonos a precio de remate y poner en riesgo la negociación con los tenedores y fondos. Los últimos intentos ya sea por clausulas colectivas es decir necesitando un %para cambiar las condiciones o mismo los canjes no han sabido ofrecer algo superador y tentador para los bonistas. La baja en el precio del petróleo por otro lado si pudiera trasladarse al precio de los combustibles daría un respiro a la producción nacional. La renta fija argentina todavía no tiene una definición, rentas re perfilamientos quitas y restructuraciones, la renta variable las acciones verán la reflejadas el impacto de la recesión mundial a causa de la pandemia y los bancos tendrán en sus balances seguramente activos castigados.

Por todos estos componentes fue la bolsa argentina la que más sufrió el impacto en la caída de sus precios, sabiendo que refleja la incertidumbre de una economía con problemas en un mundo con problemas y como corolario eliminando la posibilidad de tener en garantía una activo que era la estrella y la esperanza nacional, vaca muerta, más muerta que nunca.

por Santiago Llull