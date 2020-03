Las causas por las que se produjo el lunes negro

El crudo se desplomó en el mercado mundial un 20 %; la disminución del precio es del orden de los 10 US$/b y es una de la más grandes de los últimos 30 años. Las causas no son claras, pero sin duda, están relacionados con la pandemia de “coronavirus” y sus efectos sobre la economía real; pero también con desinteligencias entre los miembros del cartel de la OPEP para fijar cuotas de producción, y adicionalmente falta de acuerdos sobre el mismo tema de Rusia – gran jugador mundial- con el Cartel de la OPEP.

Argentina ha sido impactada en forma directa en el plano sicológico y en el plano político. VACA MUERTA, la esperanza de la salvación de Argentina para muchos políticos y economistas no sería viable con estos precios del mercado mundial. Y ahora ya no se trata de un congelamiento temporal imputable a la mala política argentina o al cambio de gobierno. Se trata por el contrario de un mercado mundial que empieza a validar precios que no cubren los costos de producir gas o petróleo en Argentina para traer los dólares que sustentarían el repago de la deuda.

¿Qué puede pasar en Argentina en esta circunstancia? No lo sabemos, pero lo cierto es que aparecen preguntas sin respuestas convincentes: ¿puede Argentina producir gas natural de Vaca Muerta y venderlo en el mundo con precios del mercado mundial que sean similares a los actuales de Henry Hub (1,7 US$/MMBTU)? ¿Si los precios del crudo actuales se mantuvieran bajarían las naftas en el surtidor? ¿Si los precios actuales se mantuvieran las inversiones en perforación en Vaca Muerta se mantendrían? ¿lograríamos exportar crudo y aportar a la balanza comercial los dólares que hoy nos faltan?

Muchas preguntas y pocas respuestas.

por Jorge Lapeña