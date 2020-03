El consejo de un economista tras el lunes negro en los mercados

La verdadera novedad del fin de semana es que Rusia y Arabia Saudita comenzaron una guerra de precios contra Estados Unidos. ¿En qué producto? En el petróleo.

En los últimos años EEUU se convirtió en el principal productor petrolero del mundo. ¿Con qué metodología? Con la llamada fractura hidráulica. Lo que también se llama como extracción no convencional o Shale Oil.

Rusia puede subsistir con un barril en U$S 25 y Arabia Saudita con uno en U$S 5. Pero Estados Unidos necesita un barril por encima de U$S35 para mantener viva la extracción no convencional. En consecuencia, la caída del precio del petróleo pone en jaque la independencia energética por la que Estados Unidos tanto invirtió.

Pero esto no termina acá. Justamente para financiar estas extracciones no convencionales, un gran grupo de empresas se endeudó fuertemente a través de la emisión de bonos corporativos. Estas mismas empresas ya estaban perdiendo dinero, y con esta última caída del precio del crudo, simplemente irán a la quiebra.

Cuando esto suceda habrá defaults en un grupo importante de bonos corporativos. Y este efecto ya se aprecia hoy: no sólo caen las acciones, sino que caen los bonos corporativos de todas las calidades. Los bonos que suben son los del Tesoro de los EEUU por el pánico actual.

En consecuencia, los bonos corporativos de todo el mundo están en riesgo. Incluso los bonos de países emergentes.

Si creen estar seguros en bonos de Brasil o algún fondo de bonos, deberían reconsiderarlo. Simplemente vendan todos los que tengan.

por Miguel Boggiano