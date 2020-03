Juan Grabois: "A Galperín se le acabaron los curros"

No hay otro que se haya enfrentado tanto con Marcos Galperín como el dirigente social Juan Grabois.

Noticias: ¿Qué opina de que se mude a Uruguay?

Juan Grabois: No tengo ninguna opinión sobre lo que él haga particularmente. Es una decisión respetable. Sí hay que fijarse que no sea una maniobra de elusión impositiva. Él hizo un negocio muy grande con el macrismo y penetró la estructura del Estado. Ahora se le acabaron los curros.

Noticias: ¿Le parece malo para el país que se vaya un empresario tan exitoso?

Grabois: Es malo para cualquier sociedad que cualquier persona, sea o no rica o exitosa, se quiera ir de su pueblo, sea por la causa que sea. Si es por problemas del país, no es bueno. Pero en estos dos meses de Gobierno no hubo persecusión política a los macristas ni terrorismo. Sí hay que investigar los negociados de los empresarios en el gobierno de Macri, como los que hicieron en el gobierno K.