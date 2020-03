Cuando dos cisnes negros colisionan

Era 2007 y Nassim Taleb escribió “El Cisne Negro. El impacto de lo altamente improbable”. La idea de Taleb no fue intentar predecirlos, sino construir robustez para los eventos negativos. Los cisnes negros son, por definición, un evento impredecible con consecuencias extremas.

Es aún más remoto que dos de estos eventos ocurran simultáneamente como en este 2020: el Coronavirus y desde este viernes una inesperada disputa entre Arabia Saudita y Rusia en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Las consecuencias, a la vista. Este lunes el Dow Jones tuvo la mayor caída desde el lunes negro del 1987. El petróleo se desplomó un 30%. ¿Será este el final del bull market que comenzó 9 de marzo del 2009, hace precisamente 11 años?

Eso no está tan claro, en particular con un Presidente Trump que mide su performance con el andar bursátil de su país. Lo que si, es que esto golpea de lleno a la Argentina, en el medio de una negociación de deuda el riesgo país llegó al máximo de 15 años, caídas de los ADRs argentinos del 15% y el mismo Bank of America indicando a sus clientes especulativos vendieran su exposición en Argentina y acciones de YPF, fijando para esta un precio objetivo de 1 USD!

Eran esperable estas bajas. La filosofía en materia económica del Gobierno está en línea con el pensamiento de Stiglitz quien promueve una responsable administración de los limitados recursos y se muestra contraria a medidas de austeridad como salida del problema de recesión y desempleo. Estos limitados recursos, a la vista de lo expuesto, son aún más bajos.

Después de haber vivido y resistido varias crisis financieras, he aprendido una lección importante: nadie se arrepiente de hacer ajustes rápidos y decisivos a las circunstancias cambiantes. En recesiones, los niveles de ingresos siempre caen más rápido que los gastos. De alguna manera, los negocios reflejan la biología. Como Darwin supuso, los que sobreviven "no son los más fuertes o los más inteligentes, sino los más adaptables al cambio".

El Gobierno habrá de asumir que con estos precios no hay inversión petrolera posible en Vaca Muerta -mayor esperanza hasta la semana pasada de fuente de dólares genuinos- sin subsidios. Pero por más buena voluntad que ponga el Gobierno, hoy no tiene recursos para ofrecerles dicho beneficio a quien invierte.

Estos son tiempos inciertos que requieren liderazgo político, financiero y económico con experiencia, creatividad y una mano firme para conseguir dichos recursos.

Argentina necesita volver a pensar en el largo plazo! El Coronavirus pasara y el mercado del petróleo encontrara un nuevo equilibrio a precios más altos que los actuales. China volverá a crecer en su demanda petrolera, para lo cual Argentina necesita desarrollar Vaca Muerta para tener acceso a esos dólares genuinos en el futuro.

En tipo de situaciones extremas creo que el desafío pasa por repensar un nuevo paradigma.

Una necesidad de trabajar más en conjunto con el campo, donde se privilegie a quien aporta valor agregado de producción nacional. Así, el esfuerzo necesario sea conjugando con una austeridad en el uso de recursos públicos que logre un equilibrio entre las necesidades que hace años ya son permanentes e impostergables con la necesidad de mejora en la infraestructura y competitividad del sector en búsqueda de una solución creativa, genuina y sustentable. En este contexto hoy son los únicos USD genuinos que hoy puede aspirar el País. También acelerar un impulso a la minería, apuntando más al Oro y la Plata que a poner todas las fichas en el Litio.

Otro gran reto a encarar es el de poner en agenda la retención de ciertos sectores estratégicos con competitividad para generar trabajo genuino, aunque sea sacrificando ingresos fiscales que hoy, no están.

El dólar? Posiblemente necesite apreciarse para que el Peso no pierda competitividad, ajustando en línea con las devaluaciones que están sufriendo nuestros vecinos. La historia reciente indica que utilizar la venta de reservas como anclaje inflacionario no funciona.

por Fernando Pertini