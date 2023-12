Miguel Pesce: "No es razonable decir que vamos a una inflación del 15.000%"

“No es razonable decir que vamos camino a una inflación del 15.000%. La inflación es un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Cuando la oferta no cubre a la demanda, se produce la inflación. La restricción al crecimiento que provoca la inflación es el mercado de pago”, manifestó el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce.

"Aunque ya puse a disposición del presidente mi renuncia que todavía no fue aceptada, Continúo siendo presidente del Banco Central, y supongo que se nombrará mi sucesor que es Santiago Bausili”, siguió el economista. “Javier Milei dijo qué era lo que iba a suceder, hemos escuchado que iba a haber hiperinflación desde el 2020. Me parece que lo que estaba haciendo es un ensayo contrafáctico, lo que él va a decir es como tuvimos que tomar todas estas medidas no ocurrió esto que decíamos que iba a suceder”, agregó Pesce, marcando lo que pregona buena parte del ex gobierno, insistiendo que la herencia no es tan desastrosa como insiste el presidente electo.



“Tenemos la costumbre de atribuirle las cosas buenas y malas a los presidentes. La buena noticia es que estamos exportando más de 80 mil millones de dólares, el año que viene serán 90 mil. Y vamos camino a exportar 140 millones de dólares. No tenemos una restricción energética al crecimiento, hacia el futuro vamos a poder crecer. Esa restricción que sufrimos desde el 2011 se va a relajar”, insistió Pesce, vaticinando un futuro próximo de crecimiento en los ingresos en dólares.

“Las exportaciones volvieron a tener dinamismo durante la gestión de Alberto Fernández. Un año se crecía, un año caía el producto. Lo que daba era crecimiento neutro. Luego fueron 3 años recesivos, también por la pandemia", fue el balance en diálogo con Tuny Kollmann en Radio 10 ("Rayos X"). Y finalmente se refirió a las Leliqs: “Se insiste con la cuestión de las Leliqs. Hay que conseguir que el ahorro de los argentinos se convierta en inversión. Nosotros comenzamos con los primeros pasos para resolverlo”.

por R.N.