Por qué Argentina es récord en criptomonedas

Según un estudio de la revista Forbes US, con datos de la firma de análisis SimilarWeb, la adopción de criptodivisas en Argentina, calculando el porcentaje de su población, es mayor que a cualquier otro país del hemisferio occidental. De los 130 millones de visitantes a 55 de las mayores bolsas de criptodivisas del mundo, 2,5 millones procedían del país albiceleste.

"Argentina es un mercado anómalo donde mucha gente compra USDT y no deja espacio para mucho más", afirmó Maximiliano Hinz, jefe para América Latina de la criptobolsa Bitget, refiriéndose a esta modalidad de ahorro y agregó: "No vemos esto en otros lugares. Los argentinos compran tether al contado y no hacen nada con él".

El país no creó ninguna normativa para reducir el riesgo en el uso de las stablecoins, como el tether, que pueden parecer una perfecta vía de ahorro. Por otro lado, las criptomonedas vinculadas al billete estadounidense son coherentes con el concepto de dolarización, pero depende del usuario encontrar una forma segura de comprarlas, conservarlas y utilizarlas.

Curiosamente, la revista norteamericana informó que las bolsas y mercados más fiables del mundo no son las opciones más utilizadas por los argentinos. Tal vez, por ese motivo, la misma publicación identificó que, en su nota sobre las 20 bolsas de criptomonedas más confiables, ninguno de los cinco principales proveedores de criptomonedas de Argentina conforma la nómina, debido a los deficientes controles internos y a la falta de supervisión reguladora.

El 25 de marzo de este año la Comisión Nacional de Valores anunció un requisito de registro para “todos aquellos que utilicen páginas web, redes sociales u otros medios, enviando ofertas/anuncios a personas físicas residentes en Argentina” y reciban fondos mediante el uso de tecnología. Hasta el 20 de junio, el registro público muestra 48 firmas inscritas, la mayoría de las cuales son empresas relativamente pequeñas que operan a nivel local. Las más utilizadas por los argentinos no completaron el formulario de la CNV.

“Es de suma importancia saber a quién se le compran activos o con quién se está operando, ya que, a pesar de que cada vez existe una regulación más clara para las criptomonedas con la nueva regulación de la CNV, sigue existiendo la posibilidad de enfrentarse a estafas o fraudes, tal como ha sucedido con FTX a nivel internacional o Zoe Cash en Argentina”, explicó Matías Reyes, Country Manager de la plataforma de criptomonedas TRUBIT, en dialogo con NOTICIAS.

“El manejo de criptomonedas ofrece muchas oportunidades, pero es importante tomar ciertas precauciones, en especial por los riesgos más comunes en el ecosistema. La volatilidad del precio: las criptomonedas son activos virtuales descentralizados, lo que significa que el precio de compra y venta se regula automáticamente por la oferta y la demanda, si bien hay algunos que mantienen su precio estable, se debe revisar la liquidez que tienen en el mercado”, detalló el contador y experto en finanzas virtuales.

Estas recomendaciones se complementan con algunos de público conocimiento, como no olvidar las contraseñas o no perder las llaves que dan acceso a los activos. “Argentina es tendencia en el uso de criptomonedas debido a varios factores económicos y sociales. La inflación persistente y la devaluación del peso argentino han llevado a los ciudadanos a buscar formas de preservar su capital, encontrando en las criptomonedas una alternativa atractiva. Además, la limitada accesibilidad a divisas extranjeras ha impulsado el uso de criptomonedas como medio de ahorro y protección contra la incertidumbre económica, destacó Reyes.

Ante la pregunta: ¿Qué operatoria se requiere para convertir las crypto divisas en dólares físicos en el país sin perder el valor? Reyes respondió: “En Argentina, con la mayoría de los exchanges tienes la posibilidad de comprar cualquier activo virtual con dólares digitales (USDT o USDC en su mayoría) y viceversa, es decir, intercambiar una criptomoneda por esta stablecoin, aunado a esto, si los usuarios tienen una cuenta dolarizada, se puede enviar a su banco y retirar por cualquier medio autorizado por la institución; para estos movimientos no se pierde valor monetario por los dólares, pero si pueden existir fees de conversión”.

Según el experto, con más de 15 años de trayectoria en el mercado financiero, es importante operar con las criptobolsas que tienen mayor liquidez y, para ello, recomienda revisar el sitio CoinMarketCap, uno de los sitios web más relevantes e importantes del ecosistema. También es aconsejable comprobar que las criptobolsas se encuentren reguladas por la CNV, lo que permite tener mayor transparencia sobre las transacciones y evitar estafas.

“Operar con criptomonedas o activos virtuales es bastante sencillo, aunque sí se necesita cumplir con algunos puntos. Primero, tenés que ser mayor de 18 años y pasar el proceso de verificación de identidad (KYC), donde te pedirán tu DNI. En caso de que se requiera transferir desde una cuenta virtual bancaria se pueden sumar algunos otros requisitos, pero generalmente basta con estos. Por último, es buena idea saber lo básico sobre cómo funcionan las criptos y los riesgos que conllevan, así podés operar con más confianza”, alentó el especialista.