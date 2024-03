Un economista liberal le salió al cruce a Milei por las jubilaciones

“¡Hoy cobré la jubilación de marzo! Después de tres meses (diciembre, enero y febrero) cobrando lo mismo, me aumentaron un 27%. Con razón tienen superávit fiscal. Ya sé quiénes lo estamos pagando”, expresó Carlos Rodríguez en su cuenta de la red social X. El economista, vinculado al segundo mandato de Carlos Menem, criticó el piso jubilatorio sostenido por el gobierno de Javier Milei.

Posteriormente Rodríguez, que fue cercano en campaña a Javier Milei, detalló: “Sin la licuación a los jubilados de En/Feb, no hubiera habido superávit fiscal. Me insisten que Milei no tuvo nada que ver, que fue por la fórmula heredada de Alberto F. Yo no lo creo. Podría haberla cambiado por DNU y no lo hizo”. Al final del posteo, el economista liberal preguntó: “¿O sea que la historia oficial sería que el superávit fiscal de Milei de ese primer bimestre se lo debe a la fórmula jubilatoria de Alberto Fernández?”.

En su tercer mensaje, el egresado de Universidad de Chicago y referente del CEMA no dudo en disparar contra el presidente libertario y su ministro de Economía: “Me dicen que el ajuste de la jubilación es poco porque es la fórmula de Alberto. Cínicos, esa fórmula está indexada por el salario mínimo que lo fija Milei y lo tiene bajo a propósito. Los jubilados cobran poco porque Milei así lo decide. El superávit fiscal de Milei /Caputo está basado en mantener un salario mínimo bien bajo y eso lo ayuda a cobrar más impuestos y a pagar menos jubilaciones”.

Se sabe que el vinculo personal entre Rodriguez y Milei no termino de la mejor manera. En noviembre, el economista anuncio su renuncia al puesto de jefe del consejo de asesores económicos a raíz de los comentarios homofóbicos que realizo en una entrevista televisiva. En el reportaje, aseguró que tiene un “tema de hormonal” al ver a dos hombres homosexuales besándose."Por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza", había publicado, posteriormente al escándalo, el ex asesor en su cuenta de X.

Sin embargo, el señalamiento del economista liberal hace referencia al debate por la modificación de la fórmula jubilatoria. En ese aspecto, el gobierno, recientemente, confirmó que lo impondrá por decreto, definiendo de cuánto será el aumento de abril. La jubilación mínima pasará de 137.216 a 172.463 pesos. A esto se le debe sumar el bono de 70.000 pesos, escalando el cobro a los 242.000 pesos.