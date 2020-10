VIDEO: En el Día Mundial contra la Pobreza, advierten sobre nuevos pobres

Este 17 de octubre es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y el canal de TV alemana Deutsche Welle (DW) en su señal en español ha elaborado informes de diversos países, entre ellos, la Argentina, donde advierte que "es un desafío que en Argentina se torna cada vez más cuesta arriba". En 2017, el 25% de la población argentina carecía de los ingresos básicos para cubrir la comida, la vestimenta, la vivienda, la electricidad y el gas. Durante el Gobierno de Mauricio Macri subió al 35% y este año, el primero de la administración de Alberto Fernández, llegó al 41% por la pandemia.

Oscar Rodríguez es un vendedor ambulante de vive de Caballito, barrio de clase media de Buenos Aires. De marzo a agosto estuvo sin trabajar por la cuarentena y por primera vez en su vida comenzó a ir a una olla popular para buscar comida para él y su hijo. "En la era de Macri se acrecentó esto de las ollas populares porque la gente se fue quedando sin trabajo. Y yo lo veía como una cosa extraña porque yo siempre trabajé aun en los momentos más difíciles. Así que imagínese que a mí lo que me tocó de salir a buscar a la calle un plato de comida fue muy duro", contó a DW. Oscar ayuda además a repartir la comida a las 25 personas que dos veces por semana se acercan a la plaza Almagro. Por ahora sigue pagando la electricidad y el gas, pero entre el 10% y el 15% de los usuarios de Buenos Aires han dejado de hacerlo desde la pandemia.

DW recuerda que el Gobierno de Alberto Fernández ha congelado las tarifas de servicios públicos y los alquileres hasta fin de año y ha prohibido los cortes de suministros y los desalojos. Sin embargo, el presidente de la Federación de Inquilinos de Argentina, Gervasio Muñoz, advierte que no todos los propietarios cumplen con la norma, mientras que el 30% de los que alquilan acumula deudas. "En el último mes de septiembre contabilizamos alrededor de 17.000 desalojos, algo así como 50.000 personas que fueron desalojadas de forma ilegal y además violenta. De, por ejemplo, inmobiliarias o propietarios pateándoles la puerta a la madrugada", dijo Muñoz a DW.

El canal contó la historia del club Los Andes, que se ha puesto a recolectar y repartir comida, ropa y calzado ante el pedido de las 100 familias y 15 comedores a los que asisten, los pobres de siempre y los nuevos pobres. "De la noche a la mañana, al no poder salir a trabajar y no poder recibir la ayuda del Estado, se vieron en la necesidad de buscar una olla, un plato de comida, salir a pedir ayuda. Es es lo que nosotros decimos los nuevos pobres, gente que no sabe pedir", describió Fernanda Aguirre, presidenta de la subcomisión Los Andes Solidario.

El Gobierno creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para 9 millones de personas, lo ha pagado tres veces, pero ahora evalúa si dará el cuarto. "No van a dar el IFE... ¿para qué? Para pagar al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Es injusto si yo no pedí al Fondo Monetario Internacional", opinó Rodríguez en el comedor de la plaza Almagro.

por R.N.