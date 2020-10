Lacunza y Redrado advirtieron sobre una mayor inflación

Antes de que hablara el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), se organizó un panel con su antecesor, Hernán Lacunza, y el ex presidente del Banco Central Martín Redrado. "Ha habido marchas y contramarcas, en particular a partir del 15 de septiembre, cuando se anunció el súpercepo, que generó muchísimas dudas, sobre todo por la implementación", atacó Redrado. "Lo que hay que hacer es aumentar la oferta de divisas. Hay que pensar fuera de la caja. Puede permitirse traer dólares de las exportaciones y no obligar a liquidarlos, y así aumentar las reservas. Tenés una negociación con el FMI que puede dar un horizonte. En lo inmediato necesitás un programa económico que lleve a que los argentinos confíen y aumenten la demanda de pesos", propuso.

Redrado advirtió que con la emisión prevista para 2021 es difícil bajar la inflación. Lacunza coincidió en que si algo de lo que prevé el presupuesto del año próximo no ocurrirá será la meta de 29% de inflación. "No es consistente", advirtió por la emisión.

Lacunza, el último ministro de Hacienda de Mauricio Macri, abogó por un "programa consistente". "Todo lo que no haga la política económica por las lo hará el tipo de cambio por las malas. Si lunes sube el gasto, el martes sube la emisión, el miércoles sube la demanda de dólares, el jueves sube el blue y el viernes se preguntan por qué bajar el gasto es un problema. Hay que generar credibilidad. No una medida aislada, devaluación o desdoblar, sino que estamos gastando más de lo que podemos financiar y financiándolo con emisión. A veces hay señales en el sentido correcto los días pares y lo contrario los días impares", advirtió Lacunza, que también atacó la "parsimonia" de Guzmán. Entre las señales que criticó el ex ministro mencionó de manera implícita la estatización de Vicentin, las leyes de teletrabajo y de economía del conocimiento o las previsiones de gasto en vivienda y subsidios energéticos del presupuesto 2021.

"Sobre el tema cambiario hay que hacer y no hablar", propuso Redrado. "Acciones decididas, a veces sobrerreaccionar por sobre las expectativas de mercado. Hoy más que un tema cambiario hay una crisis de confienza. ¿Cómo se restituye esa confianza? Un camino a la estabilidad económica y un camino a la modernización de la economía, las dos cosas de manera sincrónica", sugirió el ex presidente del Central.