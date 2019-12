¿Vuelven los cortes de ruta por las retenciones?

La suba de retenciones cayó mal hoy en el campo. Sin embargo, los líderes ruralistas disienten sobre si reaccionarán con cortes de ruta como en el duro conflicto que en 2008 paralizó el país por cuatro meses.

"Estoy seguro de que no habrá piquetes", dijo el diputado radical y ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Ricardo Buryaile. "No hay consenso por el momento y no va a ser bien recibido por el resto de la sociedad", agregó. En CRA, la entidad con más socios y que ahora preside Jorge Chemes, descartan cortes: "Es una medida extrema".

"Coninagro no cortará", sostuvo el presidente de esta entidad de coooperativas agropecuarias y también integrante de la Mesa de Enlace, Carlos Iannizzotto. No obstante, consideró que el aumento de retenciones constituye un "mal comienzo" del gobierno de Alberto Fernández.

"Veremos si hay cortes, no lo sé", advirtió el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni. En la cuarta y poderosa pata de la Mesa de Enlace, la Sociedad Rural Argentina, alertaron: "Es prematuro saber si habrá cortes. Es posible porque hicieron todo lo que dijeron que no iban a hacer: no anticiparon las medidas, no hubo diálogo ni consenso. Hasta ahora, los productores están puteando, pero nadie habló de salir a las rutas". La decisión se adoptará bajo el rigor que impuso esta semana la Justicia que volvió a procesar a la cúpula de la Mesa de Enlace de 2008 por los piquetes de aquel tiempo.

