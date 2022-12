Asesora Inmobiliaria Melani Fernández

Cuando comencé el camino de Asesora Inmobiliaria pude notar el desconocimiento que existe en el rubro y las pocas herramientas que tenemos para poder capacitarnos y crecer, cada uno va formando sus reglas mediante prueba y error.

Para poder ganar confianza y una estabilidad en mi trabajo inicié la carrera de martillera y corredor público y ahí pude notar que se explica todo lo legal y teórico, pero no hay mucha información sobre el contacto con el cliente. Es un negocio de relaciones, la teoría es importante pero el relacionarse es indispensable.

Entonces se abrió un nuevo camino, empecé a capacitarme en todos los puntos que necesitaba a medida que iba avanzando en una operación, noté que tenía que saber un poco de redes sociales porque en la actualidad vienen muchos clientes por ese medio, entendí que la oratoria es una de las herramientas de trabajo más importantes, nosotros somos mediadores, negociadores, asesores y representantes de nuestros clientes, el arte de saber comunicar es clave para poder brindar un servicio de calidad.

A medida que me fui capacitando mi emprendimiento empezó a crecer y los asesores que forman mi team, aplicando mis consejos y el sistema que yo utilizo, crecen cada día un poco más. Esto me abrió una gran puerta, la de poder trasmitir mediante un curso online todo lo que fui aprendiendo, es una nueva herramienta para sumar. Obtener la confianza de un cliente no es tarea sencilla, pero con constancia y esfuerzo podemos formar relaciones duraderas.

Lo armé con dedicación y mucho amor, explicando detalles que suman mucho al día a día de esta hermosa carrera, porque ser asesor inmobiliario es muy lindo, pero lleva mucho trabajo, se necesita no perder foco, mantenerse motivado y formar grandes relaciones personales.

Dedico mucho tiempo a trasmitir lo que fui aprendiendo en redes sociales, hace poco comencé a escribir en mi blog personal para no solo ayudar a asesores inmobiliarios sino también a quienes quieren realizar inversiones inmobiliarias o compras de inmuebles, cuáles son los pasos a seguir, los procedimientos que se tienen que tener en cuenta, los derechos y obligaciones, todo lo necesario para no sufrir de inconvenientes futuros.

por CEDOC