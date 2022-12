Vacaciones de lujo con tu mascota: todo lo que necesitás saber para viajar al exterior

Una de las cosas más difíciles a la hora de emprender un viaje es dejar a las mascotas en casa. Es que su compañía y el cariño diario que desinteresadamente dan es lo que cualquier persona que convive con animales extraña aunque la esté pasando bien. En el Caribe, los hoteles supieron entender esa sensación y varios hospedajes ahora son pet friendly.

Disfrutar de un viaje con tu perro o gato es posible gracias a la apertura a este tipo de experiencias por ejemplo en las costas mexicanas. Combinar el confort, el placer de colmarse de paisajes de ensueño con la mejor y más suave compañía sin preocuparse por quién la cuidará.

Particularmente en Argentina, las mascotas ocupan un lugar central en cada hogar, y se estima que el 80% de las personas vive con animales, principalmente perros. Esta tendencia lejos de cambiar, sigue creciendo año tras año y la adopción de estos increíbles compañeros cada vez es más popular.

¿Dónde hospedarse con mascotas?

En el Caribe Mexicano, los hoteles pet friendly más elegidos son los Hard Rock Hotels An All-Inclusive Experience. Ofrecen una experiencia exclusiva y original para recibir a los viajeros que llegan acompañados por sus perros o gatos. Todo está planificado para que todos disfruten del viaje.

En Hard Rock Hotel Cancun un Rock Suite con vista al mar o una Deluxe Vista a la Laguna King, son algunas de las opciones disponibles para elegir combinar paisajes extraordinarios y los mismos a la mascota.

En Hard Rock Hotel Los Cabos, Hard Rock Hotel Vallarta y Hard Rock Hotel Riviera Maya también hay opciones para recibirlas. Por su parte, Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana incluye suites familiares para que todos puedan estar con los más mimosos de la familia.

Confort para las mascotas

El paquete cuenta con amenidades exclusivas para los animales, un regalo de bienvenida y áreas especialmente diseñadas para que el compañero de cuatro patas esté tan a gusto durante la estadía como sus humanos.

Atendiendo a que en el ingreso a México no se podrá llevar más que la ración de alimento balanceado necesaria para el día del arribo, esta cadena de hoteles tiene a disposición una opción de lujo para reemplazar la cucha. Las camas con tecnología Memory Foam les permiten descansar como en casa.

Igualmente, se deben seguir algunas reglas para la convivencia, como que solo se pueden hospedar dos mascotas por habitación, abonando $150 USD por la estancia de cada una durante 7 noches, ya que luego de su visita se debe hacer una limpieza profunda. Cada animalito puede pesar entre 22.5 kilos ó 50 libras. ¡Atención con esa dieta!

Ahora bien, ¿qué hay que tener en cuenta para emprender un viaje con las mascotas? En primer lugar hay que llevarlas al veterinario para que las revise y decida si están con buen estado de salud como para emprender la travesía. Luego se sugiere verificar los requisitos de la aerolínea para abordar con animales y asegurarse de que sea una compañía de confianza en este tipo de traslados.

Hay que tener en cuenta que se requiere un bolso especial, apto para viajes aéreos. En los días previos al comienzo de la aventura, colocarle comida o sus juguetes dentro es una buena idea para que se acostumbre a entrar en él y tome confianza.

Si jugás con tu mascota y llega cansada al aeropuerto, podrá descansar mejor durante el vuelo. Y, dicho sea de paso, llegar a la terminal con tiempo es una buena idea para evitar dolores de cabeza y nervios. Pero 4 horas antes de abordar, se recomienda alimentar al perro o gato para que viaje más liviano. Eso sí, el agua se le debe dar hasta último momento.

Requisitos para ingresar a México con mascota

Como todo país, México tiene requisitos para arribar con una mascota desde el extranjero. Al llegar al aeropuerto, se debe presentar el certificado de salud emitido por un médico veterinario particular o por la Autoridad Federal correspondiente del país de donde llega el animal, en original y copia. La fecha de emisión de este documento no debe superar los 15 días en caso de que no esté indicada su vigencia.

En este certificado hecho en papel membretado o con cédula profesional, es necesario hacer constar el nombre y domicilio del humano, y los datos de la mascota. Además, los animales de más de tres meses de edad, deben tener la vacuna de la rabia aplicada, información que también puede demostrarse en un certificado de vacunación.

En la documentación también debe figurar la desparasitación interna y externa dentro de los seis meses previos a la travesía y la garantía de que llegan libres de parásitos externos, para lo que se debe indicar fecha de aplicación y el ingrediente activo. Otro requisito que debe constar es que la mascota se encontró clínicamente sana antes del viaje.

¿Qué sucede si alguno de estos requisitos no está mencionado en el certificado de salud o si en la inspección física se encuentran parásitos externos? Es posible contactarse con un médico veterinario zootecnista en México que aplique los tratamientos que faltan.

Viajar con tu compañero con todas las comodidades y lujos de un All Inclusive es posible, solo es necesario elegir el destino y tener en cuenta estos datos útiles.

