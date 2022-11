Ciudadanos comprometidos - La clave del desarrollo de un país

Un dicho popularmente conocido afirma que “Si no eres parte de la solución, eres parte del problema”. Esto aplica a todo lo que nos sucede, y a todo lo que sucede en nuestro entorno. Llevado al ámbito personal, podemos decir que, si nuestros hábitos no son saludables, está en nosotros mismos revertir esta situación. Si no nos hacemos tiempo para las cosas que nos hacen sentir bien como individuos, nos volvemos improductivos y el cansancio nos gana. Si no entendemos el valor de la amistad y no la cultivamos adecuadamente, nos volvemos solitarios, y todos sabemos que el ser humano se potencia con la ayuda y la interacción con otros seres humanos. Es decir, si no abordamos los problemas que nosotros mismos generamos, pasamos a ser parte de esos mismos problemas.

En cuanto a nuestro entorno, si no tomamos conciencia del impacto que nuestros actos tienen en la sociedad, estamos contribuyendo a empeorar la situación. Así, por ejemplo, no podemos pretender que el calentamiento global se detenga, si no nos detenemos a pensar cuál es el aporte que cada uno de nosotros como individuo hace a este hecho. Si no ahorramos energía, estamos contribuyendo a la escasez de este recurso sumamente necesario para nuestro desarrollo. Si no tomamos conciencia de la necesidad de preservar nuestros recursos hídricos, estamos contribuyendo al encarecimiento de ellos. Si hacemos la vista gorda, a las deforestaciones que suceden en parte de nuestro país, estamos favoreciendo al cambio climático.

Lo mismo ocurre con los acontecimientos que suceden a nivel global. Somos parte de un “todo” y lo que sucede a unos, tiene indefectiblemente repercusión en nuestras vidas. Las guerras traen hambre y escasez de recursos, como ejemplo podemos citar a lo que actualmente ocurre en Ucrania. Es ilógico pensar que esa guerra, no tendrá efectos devastadores en la economía mundial y a la vista, está la preocupante situación de los países europeos, con la llegada del invierno y la falta de gas. Pero el problema no se circunscribe a esos países. El efecto negativo impactará en la economía de todos los países, inclusive en el nuestro.

Finalmente, con la política ocurre exactamente lo mismo. Si pretendemos modificar una situación con la que no estamos contentos o que consideramos errada, entonces debemos actuar. En este sentido el liderazgo es vital. Debemos tomar el liderazgo canalizándolo en acciones y conductas concretas vitales para transformar nuestra realidad. No se trata solo de quejarnos y culpar a otros por los vaivenes de la economía. Se trata de poder entender, cuál es el aporte que cada uno de nosotros puede hacer para solucionar el problema.

La clave está en poder formular los interrogantes precisos que nos lleven a encontrar una solución sostenible y poder definir cuál es el mejor aporte que como individuos, podemos brindar a la solución de nuestros problemas. Para ello, el educarnos es vital, y el estar informados es parte de esa educación. Hoy por hoy, el acceso a la información es ilimitado y nada nos impide, poder conocer lo que ocurre a nuestro alrededor y en el mundo. Es solo cuestión de hacernos el tiempo para darle la importancia que merece.

Por ejemplo, todos coincidimos que la economía es uno de los principales problemas por los que atraviesa el país, pero ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por entender de economía? ¿Cuántos de nosotros nos ocupamos realmente de entender cuál es nuestro aporte al problema y lo que es más importante, cuántos de nosotros se ocupa de plantear una posible solución?

Afortunadamente en la Argentina han irrumpido en la escena política, empresarios que han tenido éxito en su vida personal con ganas de aportar de manera activa, con sus conocimientos al bienestar del país. Esta ola de involucramiento debería contagiarnos a todos para que cada uno de nosotros, pueda dar su visión y plantear soluciones sostenibles. La política no es algo que hagan únicamente “los políticos”. Es más bien, algo que todos deberíamos hacer, porque es de esta forma en la que un país sale adelante.

Lamentablemente parte de la clase política se focaliza únicamente en “hundir al adversario”, cuando la realidad es que al hacer esto, nos estamos hundiendo todos. Es por esto por lo que debemos cambiar el paradigma y cerrar finalmente la grieta. Solo de esta manera lograremos ser parte de la solución, y no del problema.

