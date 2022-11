María Laura Tramanone: Comienza el deseo de querer tener una Navidad feliz

María Laura es acompañante en Biodescodificación. Con su taller Amor Propio, les propone a sus clientes herramientas que le permitan tomar consciencia de cómo están percibiendo y significando las distintas experiencias. Así, con una metodología que desarrolla tanto en sesión individual como taller grupal, los acompaña a reescribir su vida con creencias que lo potencien. “Cuando le pregunto a mi consultante: ¿qué es una Navidad diferente?”, allí comienza a describirme una escena en la cual él nunca es el protagonista. Dentro de la descripción hay experiencias pasadas, cultura y pensamientos cargados de valor. En otras palabras, su auto concepto es protagonista fundamental de su accionar”, comienza aclarando María Laura.

- ¿Qué es el auto concepto al que se refiere?

El auto concepto es esa forma de vernos y describirnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Por lo tanto, va de la mano con la autoestima, ya que si me veo como alguien valioso me voy a estimar y si me veo como alguien incorrecto, no me estimare.

- ¿Cómo se cimienta y construye esa autoestima?

La gran mentira sobre la autoestima es que hay que hacer cosas para alcanzarla, lograr metas, cumplir sueños. La autoestima viene del proceso de crecimiento, y cuando creces y contribuís, la autoestima se dispara hacia los cielos.

- ¿Cuál es la base sobre la que se crece en autoestima?

Ser humilde y ser sincero es la base de la autoestima, porque eso refleja un sistema de pensamiento que no necesita la aprobación de los demás. No necesito mentir, exagerar, no necesito manipular nada. Cuando me muestro tal cual soy, es que mi autoestima está en su máximo esplendor. Cuando tenemos que forzar, fingir aquello que no somos, es porque estamos desvalorizados, por lo tanto, mi autoestima baja. Lo paradójico es que cuanto más fingimos para aumentar la autoestima, nos hundimos cada vez más en la baja autoestima.

- ¿Entonces la autoestima es un estado mental y producto del trabajo diario?

Sí, absolutamente y, por lo tanto, implica trabajar en uno mismo. No hay nada mágico que eleve la autoestima, es un trabajo interno y además es una elección diaria. No es que se alcanza una autoestima alta y la tengo para toda la vida, la autoestima es una decisión constante. Lo bueno es que tenemos la posibilidad de decidir.

- ¿En el taller Amor Propio trabajan este tema especialmente?

En mi taller Amor Propio, justamente, acompaño al consultante a actualizar su sistema de pensamiento, para que viva alineado a sus deseos. Recordemos que nuestros pensamientos determinan las emociones, las emociones lo hacen con las acciones y todo el conjunto moldea mi forma de ser. En definitiva, trabajá en tu sistema de pensamiento, y lo que te quede por vivir, sí será una gran fiesta.

Tel.: +54 9 3471 51-3329

Mail: [email protected]

http://www.reescribituvida.com

IG: @reescribituvida

por CEDOC