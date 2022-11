Centro Fintea: la mejor alternativa al tratamiento no invasivo del dolor

Centro Fintea es un equipo de médicos especializados en Medicina Física y Rehabilitación (Fisiatría) y en Intervencionismo ecoguiado orientado a la evaluación, seguimiento y tratamiento de pacientes con dolor crónico y espasticidad. “Realizamos los procedimientos bajo guía ecográfica y radioscopia, así como también indicamos tratamientos farmacológicos y de rehabilitación, logrando un seguimiento multidisciplinario del dolor y de la espasticidad para lesiones del sistema nervioso central con mayor seguridad y mejores resultados para nuestros pacientes. Nuestro mayor objetivo como especialistas es lograr que el paciente pueda recuperar la máxima funcionalidad de su cuerpo y calidad de vida provocados por estas afecciones”, aclaran los Dres. Ariel Marcelo Finkelsteyn (M.N 107.449) y Gastón Espinet (M.N 134.778) Médicos y especialistas en Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Buenos Aires y co Directores de Centro Fintea.

- ¿Cómo llega a la especialidad del tratamiento del dolor?

Cuando hice mi formación en el IREP (Instituto de Rehabilitación Psicofísica) en Fisiatría (Medicina Física y Rehabilitación) en el año 2006, me interesé en formarme en tratamiento del dolor músculoesquelético. Y empecé a formarme en posgrados y workshops en Medicina Regenerativa, Ecografía Músculoesquelética y en inyecciones de terapias regenerativas para tratar las disfunciones de distintos tejidos como ser tendones, ligamentos, articulaciones, fascias, músculos y nervios. En Fintea, además de co dirigir el centro, realizo evaluaciones y tratamientos no quirúrgico del dolor crónico músculo-esquelético.

- ¿Qué otros tratamientos realizan?

Hacemos diferentes tratamientos para manejo del dolor de articulaciones y columna vertebral, como la Proloterapia, Plasma Rico en Plaquetas, Células Madres, la Hidrodisección de fascias y nervios, Ozonoterapia, Ondas de Choque y Punción Seca.

- ¿Cuál es el resultado de la aplicación de todas estos tratamientos?

Los pacientes tienen como beneficio mejorar su calidad de vida, mejorar la movilidad y bajan el dolor crónico, que es aquel que se mantiene por más de tres meses. Con estas técnicas regenerativas pueden mejorar sus síntomas, en algunos casos curarse y en muchos otros casos, directamente, evitar cirugías.

- ¿También forman a otros médicos con estas técnicas?

Sí, además somos formadores de médicos a través de workshop prácticos en miembro superior, miembro inferior, raquis y pelvis. Tenemos una rotación de una semana y de un mes en terapias de inyecciones regenerativas bajo guía ecográfica, en la que los médicos interesados pueden formarse.

