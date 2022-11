La elección de ser Optimistas

El optimismo es un estado de ánimo que provee fortaleza y autoconfianza para lograr lo que nos proponemos y no perder nunca la esperanza. Es una gran herramienta porque nos convence de que los sueños siempre están a nuestro alcance y son posibles.

Las personas optimistas se caracterizan por no atemorizarse ante los problemas y sacar a flote su creatividad y energía positiva para darles solución. Permanecen fuertes ante la adversidad; esto no significa que no se dobleguen, sino que toman una actitud de aprendizaje y resiliencia para seguir adelante. Confían en que todo va a salir de la mejor manera posible y eso es lo que atraen a su vida.

Sin duda, el optimismo nos ayuda a desarrollar una mente amplia y dispuesta a reformarse cuantas veces sea necesario.

Hay un concepto que me agrada, el “Optimismo Inteligente”, que se refiere a una actitud de acción y de cambio para ver el mundo tal como está, pero con la convicción y la confianza de que esa realidad puede mejorar. Se trata de una actitud que te permite creer, confiar y desarrollar comportamientos para generar oportunidades.

Por el contrario, una persona pesimista se caracteriza por ser conformista, no aspirar a nada más. Permanece dominada por el temor a enfrentar los retos de la vida. Siempre ve el vaso medio vacío y deja pasar las oportunidades. Vive inmersa en la desesperanza y el desánimo, causando posibles estados de ansiedad y depresión. Ante situaciones difíciles, se convence de que todo va a salir mal.

Lo bueno es que ser optimista o pesimista es una elección de vida. Depende de nosotros decidir cómo queremos empezar cada día y resolver con qué lentes queremos ver la realidad. El optimismo se trata de un estado proactivo de la mente. No basta sólo con ponerlo en nuestros pensamientos; debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para que las cosas sucedan.

La actitud optimista tiene un gran impacto en cada aspecto de tu vida, principalmente en la salud. Las personas optimistas tienen mejor recuperación frente a cirugías y enfermedades, e incluso disminuyen las recaídas.

Tú eliges qué vida quieres tener: ser optimista o pesimista, con las consecuencias que generan cada decisión.

Con una Psicoterapia Breve, puedes decidir lo mejor para tu vida! Deja de sufrir, sana tu cuerpo, mente, corazón y espíritu.

Marcela Siciliano. Lic en Psicología. M.N 36.920

Para más información:

Solicitar turno online/presencial vía Whatsapp escrito al +54 9 1149394049

Instagram @lic_marcelasiciliano

Programa Radial EL DESPERTAR por Radio Fm Milenium, Radio Fm Amadeus, Radio Am del Pueblo y Radio Continental de México por Internet.

por CEDOC