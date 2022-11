El intercambio de información bancaria entre Uruguay y Argentina

Todos los fines de año, tanto en Argentina como en Uruguay, cada Institución Financiera debe preparar la información para enviar a las Administraciones Fiscales en el marco del Intercambio de Información Financiera con Fines Fiscales (CRS, por su sigla en inglés). “Todo esto toma especial importancia este año 2022 en el marco de las relaciones entre Uruguay y Argentina debido al gran desembarco de empresas de la vecina orilla y de personas físicas que viven en Uruguay”, dice Diego Vuille, Contador Público, Post graduado en Derecho Tributario Internacional y Master en Derecho Tributario por la Universidad de Montevideo y socio de Vuille Lafourcade.

- ¿Cuál es la información financiera que automáticamente envía Uruguay a la Argentina?

Antes que nada, para responder esta pregunta debemos identificar si la cuenta en la institución financiera es una cuenta empresarial o de una persona física. La normativa establece que las únicas cuentas que serán objetivo de intercambio serán las domiciliadas en Uruguay de persona físicas con residencia en Argentina o aquellas de personas jurídicas definidas como No Financieras Pasivas cuyos beneficiarios finales posean residencia en Argentina. Es importante entender entonces el concepto de “Entidad No Financiera Pasiva”. Estas entidades son aquellas donde el 50% o más de sus ingresos son obtenidos por rentas pasivas (arrendamientos, dividendos, intereses, entre otros).

- ¿Y cuál es el caso de las Personas Jurídicas No Residentes?

No es del todo frecuente, pero en algunos casos vemos compañías que se radican en Uruguay bajo la figura de sucursal del exterior, por lo que quedan inscriptas en nuestro sistema tributario como una entidad no residente. Para este tipo de figuras, la normativa establece un umbral de un saldo mínimo USD 250.000 para que el reporte opere.

- ¿Qué se entiende por titular o beneficiario de una cuenta?

Las entidades financieras obligadas a reportar deberán seguir los procedimientos de debida diligencia para detectar o reconocer los beneficiarios finales y titulares efectivos de la cuenta.

- ¿Cómo son considerados los titulares en beneficio o por cuenta de otras personas?

Es importante aclarar que no serán considerados como titulares de las cuentas aquellas personas que sean titulares en beneficio o por cuenta de otra persona (representante, custodio). Beneficiario se entenderá en estos casos a las personas en beneficio o por cuenta de quien se mantiene la cuenta.

¿Qué información envía la Institución Financiera a la DGI?

Son enviados el nombre, el número de identificación fiscal y el domicilio de la entidad financiera obligada a informar; Datos identificatorios de la persona sujeta a comunicación de información; Número de cuenta o su equivalente funcional; Saldos, valores, promedios anuales y rentas para todo tipo de cuentas financieras, en su moneda de origen. Si bien toda esta información es recibida por la DGI, a la hora de hacer efectivo el envío hacia el exterior, queda excluido del reporte la información sobre los promedios.

- ¿Cuál es el papel que juega la residencia fiscal?

Es de vital importancia aclarar que la residencia fiscal no es un “commoditie” sino más bien que es un traje a medida donde hay que analizar caso a caso. A los efectos del CRS juega un papel importante la determinación de la residencia, pero como en algunas oportunidades hemos aclarado, desde el punto de vista estrictamente del pago del impuesto, si yo no dejo de ser residente fiscal en mi país de origen, pocos efectos va a tener la obtención de una nueva residencia.

- ¿Cuál sería su recomendación como especialista tributario?

Como todos los años, previo a la fecha de corte para la generación del CRS, el 31 de diciembre, es recomendable asegurarse de que la Institución Financiera tenga bien catalogada a la entidad a los efectos de identificar si es una Entidad No Financiera Pasiva o no. Para esto, es clave enviar de manera periódica la información contable (Estados Financieros) a la institución para justificar la correcta calificación. Junto con esto, si existieron cambios en los beneficiarios finales efectivos, comunicar de inmediato, ya que más allá de la implicancia societaria que esto apareja, repercute directamente en la información a reportar. Por último, si bien no es objeto de esta nota, comenzar a analizar la implicancia que puede tener el avance en los intercambios entre Argentina y EEUU en el marco de FACTA y como Uruguay puede ser una jurisdicción que ofrezca mecanismos importantes para una buena planificación patrimonial.

www.vlc.com.uy o [email protected]

por CEDOC